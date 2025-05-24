Мамо, я живий: перші емоції звільнених із полону

У суботу, 24 травня, відбувся другий великий обмін полоненими між Україною та Росією за форматом 1000 на 1000. Сьогодні додому повернулися 307 наших захисників. Вони не приховують радості та щирих емоцій від повернення до рідної землі.

Обмін полоненими 24 травня: перші емоції захисників

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому видно, як військові радісно обіймаються після прибуття додому.

– Вдома, – коротко підписав він відео з українськими військовими, які повернулися з полону.

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Український омбудсмен Дмитро Лубінець поділився кадрами телефонних розмов звільнених бійців із рідними. Багато з них плакали від щастя, розмовляючи з близькими.

– Я хочу передати своїм родичам, родині своїй, що зі мною все нормально. Я пів року був в полоні і їду додому. Чекайте на мене, будь ласка, – сказав один із захисників зі сльозами на очах.

У одному з відео обміну полоненими 1000 на 1000 показали, як захисник Дмитро, який провів у полоні понад рік, телефонує своїй близькій людині і каже: Мамо, привіт. Мамо, я живий. Я скоро буду вдома.

Пізніше в Офісі омбудсмена опублікували зворушливе відео, на якому Дмитро зустрівся зі своєю сім’єю, зокрема з маленьким сином.

Нагадаємо, другий день обміну полоненими за форматом 1000 на 1000 відбувся завдяки домовленості, якої вдалося досягти в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за два дні вже повернули 697 людей. У неділю, 25 травня, очікується третій день обміну полоненими.

За його словами, серед звільнених сьогодні є воїни Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що деякі з тих, хто повернувся сьогодні, були в полоні з 2022 року.

Фото: Володимир Зеленський

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