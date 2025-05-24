РФ модернізувала балістичні ракети, це ускладнило роботу для Patriot – Ігнат
Росія вдосконалила балістичні ракети, якими атакує Україну. Це ускладнило роботу для протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot.
Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.
РФ модернізувала балістичні ракети
За словами Ігната, ворог удосконалив ракети типу Іскандер-М. Це відомо не лише Україні, а й її міжнародним партнерам.
– Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати під час уже заходу на ціль, – розповів він.
Після оновлення балістичних ракет системам Patriot стало важче ефективно їх перехоплювати.
Крім того, модернізовані ракети літають не за звичною прямою траєкторією, а можуть маневрувати в повітрі. Це ускладнює розрахунок точки перехоплення для Patriot.
Ігнат уточнив, що ці зміни ускладнюють роботу систем ППО і перехоплення ракет, але не унеможливлюють її.
– Я думаю, що наші партнери над цим працюють, щоб і ці рішення були удосконалені на користь системи, – додав він.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 186-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.