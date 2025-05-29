Повторна ВЛК: 99% виявилися придатними до служби – Веніславський

Наразі повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) вже пройшли понад половина осіб зі статусом обмежено придатних.

Про це повідомив нардеп та член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Повторна ВЛК для обмежено придатних

— На сьогодні громадяни України, які до набрання чинності закону, яким ми скасували поняття обмежено придатний у воєнний час, пройшли повторну ВЛК, щоб бути визнаними або придатним, або непридатним. Це більше половини тих, хто свого часу був визнаний обмежено придатним, – сказав він.

Веніславський зазначив, що після повторного проходження ВЛК майже 99% осіб визнаються придатними до військової служби: половина – без жодних обмежень, інша – з певними застереженнями.

Зараз дивляться

— Це свідчить про те, що свого часу можливість бути визнаним обмежено придатним була лазівкою для зловживань, – заявив він.

Згідно з законом України № 4235-IX, ухваленим 12 лютого, строк повторного медичного огляду для громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби, подовжено до 5 червня 2025 року.

За даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, медичне переобстеження мають пройти понад 1,5 млн осіб.

У разі невиконання вимог закону передбачено адміністративну відповідальність. ТЦК та СП передаватимуть інформацію про порушників до поліції, яка має повноваження здійснювати адміністративне затримання та доставлення таких осіб до найближчого ТЦК.

Там на них буде накладено адміністративне стягнення. Одночасно їх направлятимуть на проходження медичного огляду – навіть після завершення встановленого строку. Порушникам загрожує штраф за статтею 210 КУпАП у розмірі від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

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