Скасування статусу обмежено придатний: коли людям йти на переогляд та що буде з тими, кого комісія визнає придатними

В Україні скасували статус обмежено придатний. Тепер військові та військовозобов’язані можуть бути тільки придатними або непридатними для військової служби. Ті, хто поки має статус обмежено придатних, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.

Ці зміни набувають чинності вже 4 травня. Коли людям йти на переогляд та що буде з тими, кого комісія визнає придатними – Христина Гавриш дізналася всі деталі.

Іванові 57, у війську він з перших днів великої війни. Гнав окупантів з Київщини, воював у гарячих точках на сході. Аж поки не отримав кілька важких контузій.

– На праве вухо не чую, на ліве трохи чую. Стріляти навіть з автомата не можна, лор сказав станеш глухим, будеш просто ходити й посміхатися, – розповідає він.

А ще в нього гіпертонія, проблеми із суглобами, хребтом.

– Нарости на самому хребті йдуть і воно затискає спинний мозок, тому й голова може кружляти, хитає, тиск, – додає військовий.

Йому протипоказаний навіть бронежилет.Та військово-лікарська комісія визнала його обмежено придатним.

Знайти собі посаду в тилу боєць не зміг. Тож пів року провів у так званому батальйоні резерву. Ще стільки ж – в інженерному, де теж здебільшого обмежено придатні.

– У нас там у всіх одна посада – робітник- підсобник. В наряді ходимо, по території, кухня, як звичайна армія. Питання тільки навіщо там людей тримати, – обурюється військовий.

Іван сподівається, що останні законодавчі зміни стануть його порятунком. З 4 травня категорію обмежено придатних скасовують. Усі, хто її має – військові та цивільні – мають пройти переогляд. І їх визнають придатними або непридатними.

Артемові Коржану теж доведеться пройти повторну комісію. У нього хронічна неконтрольована астма. За документами – обмежено придатний. Мобілізувати можуть, але з таким висновком принаймні не на бойову посаду.

– Якщо мене визнають придатним, то я можу служити на нулі, це нонсенс. На мене одінуть бронежилет, пробіжу 10 метрів, впаду і мені будуть викликати швидку? я ходжу і задихаюся, а бігати?

Такі ж побоювання і в правозахисників.

– Тому ми від самого початку закликали залишити якусь проміжну категорію, у яку потраплять люди, які можуть служити в армії, але з іншого боку не будуть залучатися на ті посади, де вони будуть під загрозою через свій діагноз, – сказала співзасновниця правозахисного центру для військових Принцип Любов Галан.

Нині військово-лікарські комісії керуються старим наказом №402. Тут є список хвороб, з якими визнають обмежено придатними. Це тисячі діагнозів, серед них – дуже серйозні – рак у ремісії, безсимптомний ВІЛ, гепатит, епілепсія з поодинокими нападами… Навіть не всіх людей з ампутацією визнають непридатними.

– Якщо є ампутація кінцівки на відповідному рівні, умовно – нижче коліна, то це означає, що людина обмежено придатна і вона далі продовжує проходити службу, – додала адвокатка, керівниця медичного напрямку в ГО Юридична сотня Христина Ковтун.

Зараз міноборони разом з головними медиками ЗСУ та експертами МОЗ проводять ревізію цих хвороб і готують зміни до наказу.

– Йде переогляд якраз, які хвороби будуть віднесені до статусу категорії придатний, а які до непридатного, – сказала заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Деталей поки нема, але заклики правозахисників почули! Не всіх придатних тепер зможуть відправити на фронт. Їх ділитимуть за станом здоров’я на кілька груп.

– Буде виділено придатні до певних видів служби, тобто можуть бути люди придатні до служби в морській піхоті, а можуть бути придатні в тилу, в центрі комплектування, тобто також буде розподіл, не буде однозначності, що ось придатний і все! Будуть також зважатися і на стан людини, що вона може робити у Збройних силах України, – додала вона.

Фахівці сподіваються, що у висновку ВЛК детально опишуть, що саме людина може робити з тим чи іншим діагнозом. Нині цим нехтують, тож часто обмежено придатних відправляють на бойові посади.

– Командир не є медичним спеціалістом і він інколи навіть не може знати, які протипоказання є в цього бійця, хоча рішення ВЛК додається. Тому має бути чіткість у рішеннях ВЛК максимальна, що саме може виконувати й робити відповідна людина, – сказала Ковтун.

Командири, які закривають очі на вказівки лікарів і відправляють хвору людину в бій, мають нести відповідальність. Посилити контроль варто і за самими ВЛК. Адже деякі тяжко хворих роблять придатними. Так сталося з вітчимом Валентини. Він помер кілька днів тому дорогою до навчального центру від епілептичного нападу. ВЛК визнала його придатним.

– Від переживання стався напад, швидка не встигла приїхати і його відкачати. Все буквально сталося за одну ніч, ми не розуміємо, як так швидко, як там проходив ВЛК – я не знаю, – сказала падчерка померлого Валентина.

Нині справу розслідують, але систему слід реформувати так, щоб порушення виявляли до трагічних випадків.

– Немає ефективних способів контролю і моніторингу рішень ВЛК, моя думка така, що без цифровізації, без можливості автономно і швидко здійснювати перевірки, ми не досягнемо системних результатів у тому, щоб побудувати такий контроль, – додала Галан.

Коли саме розпочнеться переогляд обмежено придатних, ні МОЗ, ні Міноборони не повідомляють. Це буде можливим, як тільки затвердять зміни до наказу №402. Поки в медиків немає нових критеріїв, вони продовжують давати людям статус обмежено придатний.

На зміни закон дає 3 місяці, але за нашими даними, рішення буде вже за 2-3 тижні. Іти самостійно до ТЦК обмежено придатним не потрібно! Військовослужбовців сповістить їхня частина. Цивільних – повісткою викличе військкомат.

– Звісно, якщо людина бажатиме самостійно звернутися, це також дозволено. Але загалом колеги з міністерства оборони формують графік і по цьому графіку будуть запрошувати до центрів комплектування з подальшим скеруванням до ВЛК, – сказала заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

На переогляд закон дає 9 місяців. Та зважаючи на великі черги до ТЦК, цього часу може бути навіть замало.

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