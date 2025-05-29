США чекають на переговори Україна–Росія у Стамбулі, але не підтверджують свою участь

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що адміністрація США сподівається на проведення прямих переговорів між Україною та Росією в Стамбулі наступного тижня.

Водночас вона зазначила, що наразі не може підтвердити участь американської сторони в цих перемовинах.

Про це пише The Guardian.

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Переговори між Україною та РФ можуть відбутися наступного тижня

Йдеться про новий раунд потенційних мирних переговорів, запланований на 2 червня в Туреччині.

За словами речниці МЗС Росії Марії Захарової, від російської сторони до Стамбула знову вирушить та сама делегація, яку очолює помічник президента РФ Владіміра Путіна — Владімір Мединський.

Цей склад вже брав участь у попередніх переговорах, які були піддані різкій критиці з боку президента України Володимира Зеленського через низький рівень делегації РФ.

У МЗС України своєю чергою зазначили, що склад української делегації залежатиме від того, кого офіційно представить Москва.

Київ наразі не підтвердив свою участь у переговорах 2 червня та закликає російську сторону заздалегідь надати письмовий меморандум щодо припинення вогню.

Саме цей документ, за словами українських дипломатів, має стати предметом попереднього ознайомлення перед можливим другим раундом перемовин.

Раніше в українській стороні заявляли, що жодного нового плану від Росії, який Москва обіцяла підготувати, так і не було передано — ані Україні, ані країнам-посередникам, включно з Туреччиною.

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