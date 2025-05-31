Чи буде новий Стамбул, що відбувається на Сумщині і дозвіл бити вглиб РФ: головні події тижня

Україна, Європа та США наразі в очікуванні наступного раунду мирних переговорів з Росією. Туреччина запропонувала провести у Стамбулі зустріч лідерів США, Росії та України. Наразі Україна та США чекають від РФ обіцяний “меморандум” про припинення вогню.

Цього тижня російські війська, станом на суботу, 31 травня, окупували шість населених пунктів на Сумщині. Ситуація важка, але контрольована нашими Силами оборони. Крім того, фіксується військова присутність ворога і на кордоні з Чернігівщиною.

Факти ICTV розбиралися, чи є загроза затягування переговорного процесу та просування росіян вглиб Сумської області.

Зараз дивляться

Мирні переговори у Стамбулі: новий раунд

Росія запропонувала провести новий раунд мирних переговорів 2 червня, у понеділок. Україна вже представила детальні умови миру, зокрема щодо контрольованого припинення вогню на всіх фронтах. А ось Росія вже понад тиждень не може надати так званий меморандум, який обіцяла підготувати одразу після обміну полонених 1000 на 1000.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що таке затягування з боку РФ неминуче призведе до зриву переговорів, адже не буде розуміння порядку денного і як наслідок Україна не зможе належним чином підготуватись до перемовин. Водночас спецпредставник американського президента з питань України Кіт Келлог закликав Київ не відмовлятися від переговорів. На його думку, Україна має показати, що налаштована серйозно.

Політолог, кандидат політичних наук, доцент Київського національного університету ім. Т. Шевченка Ігор Рейтерович вважає, що у росіян наразі головне завдання – тягнути час і провести перемовини без реальних перемовин.

– Ймовірно, вони не хочуть надавати свій так званий меморандум з умовами миру, бо бояться витоку інформації, що Україна це опублікує. А там скоріш за все буде повний треш. Тож для чого росіянам ці переговори? А для того, щоб потім помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський міг спокійно заявити, що РФ запропонувала якісь ідеї, і, на жаль, підтримки зі сторони України не побачила, – каже політичний експерт.

На його думку, такими маневрами росіяни виграють для себе ще два тижні і передадуть сигнал Трампу, що Росія начебто наполегливо працює над миром і не виходить з переговорів.

Водночас Ігор Рейтерович не поділяє думку Кіта Келлога, що Стамбула треба їхати навіть попри відсутність російського “меморандуму”, хоча дуже сумнівається, що росіяни його покажуть заздалегідь. Політолог вважає, що українська сторона повинна наперед ознайомитися з умовами росіян, щоб мати різні сценарії дій та реакції. А без російського меморандуму нам доведеться все готувати швидко, на колінах.

Також політолог сумнівається, що до понеділка росіяни нададуть свої умови миру.

Що стосується пропозиції Туреччини провести зустріч між лідерами США, Росії та України, то російський диктатор на таке зараз точно не погодиться.

– У розумінні Путіна така зустріч може відбутися лише тоді, коли треба буде підписувати якийсь документ про так звану перемогу Путіна. Або те, що він росіянам зможе подати як перемогу. А оскільки підписання жодних таких документів не буде, то й тристороння зустріч точно не відбудеться, – зауважив Ігор Рейтерович.

Ситуація на прикордонні Сумщини

27 травня начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що ворожі війська на Сумщині взяли під свій контроль чотири населені пункти: Новеньке й Басівка Юнаківської громади та Веселівка й Журавка Хотінської громади. Жителів цих сіл давно евакуювали.

Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на військового спостерігача Костянтина Машовця, станом на 29 травня російські війська захопили Костянтинівку та Володимирівку (на північ від Сум).

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко 29 травня повідомив, що російське військове командування зосередило достатню кількість сил на Курщині для проведення наступу вглиб Сумської області. Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що ЗСУ готувалися до таких дій ворога, а заяви росіян про нібито здатність заглибитися ледь не на 50 км – є звичайною пропагандою.

Речник оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) Сіверськ Вадим Мисник у коментарі Фактам ICTV наголосив, що росіяни не полишають планів розширити зону активних бойових дій на Сумщині та закріпитися там. Для цього ворог використовує усі наявні сили та засоби.

– Найбільша проблема для Сил оборони – це застосування ворогом керованих авіабомб, бо вони запускають їх із глибини своєї території за десятки кілометрів (від 50 до 70 км від точки пуску до цілі). Тож нашим Силам оборони вкрай необхідна точна далекобійна зброя і дозвол від партнерів, щоб завдавати ударів вглиб російської території, – наголосив Вадим Мисник.

Водночас ЗСУ постійно б’ють по ворожих місцях дислокації, пунктах управління, скупченню особового складу та техніки саме на російській території. На прикордонні дуже важливий контроль повітря – боротьба за нього йде практично 24 на 7.

– Хто контролює повітря, той буде контролює дії на землі, адже здійснюється розвідка різними типами БпЛА. Також на прикордонні загарбники дуже активно застосовують чи не всі види безпілотників, а саме: оптоволоконні, FPV-дрони, скиди вибухових пристроїв з БпЛА. Також активно ворог застосовує ударні безпилотники середньої дії, це типу Ланцет та Молнія, – каже речник ОТУ Сіверськ.

За його словами, російські Брянщина та Курщина є стратегічними для запуску ворогом потужних ударних дронів типу Герань/Шахед. Росіяни міняють тактику застосування цих безпілотників: висоту, маршрути, постійно вдосконалюють системи, щоб уникати наших засобів радіоелектронної боротьби.

Окрім повітряних атак російські окупанти продовжують обстрілювати всі прикордонні громади з артилерії – це здебільшого зі ствольної артилерії та мінометів. Міномети активно застосовуються, бо їх легше маскувати.

– Ось останній тиждень ми не фіксували застосування в нашій зоні реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Також не було випадків застосування некерованих ракет з гелікоптерів. Тобто це каже про те, що росіяни вже побоюються, адже вертоліт треба підвести ближче до кордону, а ми не даємо їм такої змоги, – наголосив Вадим Мисник.

Також загарбники продовжують укріплювати свої фортифікації, заміновувати територію, як Чернігівської, так і Сумської областей. Там, де немає активних бойових дій, ворог укріплюється зі свого боку і також намагається перевіряти нашу оборону диверсійними групами, або ж вести розвідку боєм. Росіяни у кожному зі своїх підрозділів створюють штурмові групи ДРГ.

За словами Вадима Мисника, через особливість ландшафту прикордоння північних областей, де є суцільні ліси, багато річок, боліт не вдається активно використовувати важку техніку. Тож ворожі війська застосовують малі групи піхоти, які пересуваються здебільшого на квадроциклах чи мотоциклах. Проте наші військові вистежують переміщення ворога і нищать його, наголошує речник ОТУ Сіверськ.

Вадим Мисник зауважує, що окупанти не просто ведуть бойові дії, а ще й влаштували полювання на цивільне населення прикордонних громад. Росіяни перешкоджають евакуації людей, з дронів скидають протипіхотні міни-пелюстки тощо.

Окрім того, ворог використовує тактику подвійного удару, коли на місце прильоту прибувають рятувальники, медики чи поліціянти, щоб надати допомогу цивільним, то в цей час росіяни завдають повторного удару.

31 травня начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про розширення обов’язкової евакуації жителів 11 населених пунктів.