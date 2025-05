Чи буде новий Стамбул, що відбувається на Сумщині і дозвіл бити вглиб РФ: головні події тижня

Нагадаємо, що 22 травня російський диктатор Володимир Путін вкотре заговорив про створення так званої буферної зони вздовж кордону з Україною і заявив, що армія РФ нібито вже почала працювати над виконанням цього завдання.

Російські військкори заявляють, що окупаційна армія нібито розпочала наступ у напрямку Харкова. Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко називає брехнею такі заяви росіян.

Команда аналітиків проєкту DeepState повідомляє, що війська РФ активізувались в “сірій” зоні біля села Строївка Куп’янського району. За даними DeepState, ворог використовує ДРГ для заходу у лісосмуги і навіть була спроба забігти у село.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також повідомляли, що росіяни підіймали прапор на південно-західній околиці Строївки, тож, ймовірно, вони захопили населений пункт. Проте ці заяви поки не підтверджені.

За даними ISW, російські війська продовжують наступальні операції в напрямку Часового Яру, проте не просунулися вперед. Також ворог наступає біля самого Часового Яру, на біля Білої Гори та Ступочок і в напрямку Предтечиного, а ще біля Курдюмівки.

У Deep State повідомляють, що загарбники просунулися біля Гнатівки, Олександрії та Багатиря.

За словами речника оперативно-тактичного угруповання Луганськ Дмитра Запорожця, російські підрозділи через локальні успіхи на Торецькому напрямку тепер намагаються просунутися до Костянтинівки одразу з двох напрямків. Ворог активно використовує ствольну артилерію.

Станом на 26 травня 2025 року на російському аеродромі Оленья стояло 11 бомбардувальників Ту-95МС або 20% від загалом наявного флоту літаків цього типу, повідомляє видання Defense Express.

Водночас з цих 11 Ту-95МС для завдання ракетного удару по Україні того ж таки 26 травня росіяни підняли лише три бомбардувальники. Таке співвідношення може говорити про реальні можливості російської стратегічної авіації.

Satellite images of Olenya Airbase as of May 19, 09:40 UTC

The airbase housed 5 Tu-95MS (Bear-H), 5 An-12 (Cub) and 38 Tu-22M3 (Backfire-C).

Compared to the latest imagery of this airbase, there were 3 Tu-95MS aircraft present, which means that 2 Tu-95MS arrived this… pic.twitter.com/ddfIMuojxH

