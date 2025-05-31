Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант
Чи буде новий Стамбул, що відбувається на Сумщині і дозвіл бити вглиб РФ: головні події тижня
Україна, Європа та США наразі в очікуванні наступного раунду мирних переговорів з Росією. Туреччина запропонувала провести у Стамбулі зустріч лідерів США, Росії та України. Наразі Україна та США чекають від РФ обіцяний “меморандум” про припинення вогню.
Цього тижня російські війська, станом на суботу, 31 травня, окупували шість населених пунктів на Сумщині. Ситуація важка, але контрольована нашими Силами оборони. Крім того, фіксується військова присутність ворога і на кордоні з Чернігівщиною.
Факти ICTV розбиралися, чи є загроза затягування переговорного процесу та просування росіян вглиб Сумської області.
- Мирні переговори у Стамбулі: новий раунд
- Ситуація на прикордонні Сумщини
- Наступ на Харків: що відбувається
- Ситуація на Донеччині
- Росія переганяє літаки на базу Оленья
- Європа зняла обмеження на далекобійну зброю Україні
Мирні переговори у Стамбулі: новий раунд
Росія запропонувала провести новий раунд мирних переговорів 2 червня, у понеділок. Україна вже представила детальні умови миру, зокрема щодо контрольованого припинення вогню на всіх фронтах. А ось Росія вже понад тиждень не може надати так званий меморандум, який обіцяла підготувати одразу після обміну полонених 1000 на 1000.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що таке затягування з боку РФ неминуче призведе до зриву переговорів, адже не буде розуміння порядку денного і як наслідок Україна не зможе належним чином підготуватись до перемовин. Водночас спецпредставник американського президента з питань України Кіт Келлог закликав Київ не відмовлятися від переговорів. На його думку, Україна має показати, що налаштована серйозно.
Політолог, кандидат політичних наук, доцент Київського національного університету ім. Т. Шевченка Ігор Рейтерович вважає, що у росіян наразі головне завдання – тягнути час і провести перемовини без реальних перемовин.
– Ймовірно, вони не хочуть надавати свій так званий меморандум з умовами миру, бо бояться витоку інформації, що Україна це опублікує. А там скоріш за все буде повний треш. Тож для чого росіянам ці переговори? А для того, щоб потім помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський міг спокійно заявити, що РФ запропонувала якісь ідеї, і, на жаль, підтримки зі сторони України не побачила, – каже політичний експерт.
На його думку, такими маневрами росіяни виграють для себе ще два тижні і передадуть сигнал Трампу, що Росія начебто наполегливо працює над миром і не виходить з переговорів.
Водночас Ігор Рейтерович не поділяє думку Кіта Келлога, що Стамбула треба їхати навіть попри відсутність російського “меморандуму”, хоча дуже сумнівається, що росіяни його покажуть заздалегідь. Політолог вважає, що українська сторона повинна наперед ознайомитися з умовами росіян, щоб мати різні сценарії дій та реакції. А без російського меморандуму нам доведеться все готувати швидко, на колінах.
Також політолог сумнівається, що до понеділка росіяни нададуть свої умови миру.
Що стосується пропозиції Туреччини провести зустріч між лідерами США, Росії та України, то російський диктатор на таке зараз точно не погодиться.
– У розумінні Путіна така зустріч може відбутися лише тоді, коли треба буде підписувати якийсь документ про так звану перемогу Путіна. Або те, що він росіянам зможе подати як перемогу. А оскільки підписання жодних таких документів не буде, то й тристороння зустріч точно не відбудеться, – зауважив Ігор Рейтерович.
Ситуація на прикордонні Сумщини
27 травня начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що ворожі війська на Сумщині взяли під свій контроль чотири населені пункти: Новеньке й Басівка Юнаківської громади та Веселівка й Журавка Хотінської громади. Жителів цих сіл давно евакуювали.
Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на військового спостерігача Костянтина Машовця, станом на 29 травня російські війська захопили Костянтинівку та Володимирівку (на північ від Сум).
Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко 29 травня повідомив, що російське військове командування зосередило достатню кількість сил на Курщині для проведення наступу вглиб Сумської області. Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що ЗСУ готувалися до таких дій ворога, а заяви росіян про нібито здатність заглибитися ледь не на 50 км – є звичайною пропагандою.
Речник оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) Сіверськ Вадим Мисник у коментарі Фактам ICTV наголосив, що росіяни не полишають планів розширити зону активних бойових дій на Сумщині та закріпитися там. Для цього ворог використовує усі наявні сили та засоби.
– Найбільша проблема для Сил оборони – це застосування ворогом керованих авіабомб, бо вони запускають їх із глибини своєї території за десятки кілометрів (від 50 до 70 км від точки пуску до цілі). Тож нашим Силам оборони вкрай необхідна точна далекобійна зброя і дозвол від партнерів, щоб завдавати ударів вглиб російської території, – наголосив Вадим Мисник.
Водночас ЗСУ постійно б’ють по ворожих місцях дислокації, пунктах управління, скупченню особового складу та техніки саме на російській території. На прикордонні дуже важливий контроль повітря – боротьба за нього йде практично 24 на 7.
– Хто контролює повітря, той буде контролює дії на землі, адже здійснюється розвідка різними типами БпЛА. Також на прикордонні загарбники дуже активно застосовують чи не всі види безпілотників, а саме: оптоволоконні, FPV-дрони, скиди вибухових пристроїв з БпЛА. Також активно ворог застосовує ударні безпилотники середньої дії, це типу Ланцет та Молнія, – каже речник ОТУ Сіверськ.
За його словами, російські Брянщина та Курщина є стратегічними для запуску ворогом потужних ударних дронів типу Герань/Шахед. Росіяни міняють тактику застосування цих безпілотників: висоту, маршрути, постійно вдосконалюють системи, щоб уникати наших засобів радіоелектронної боротьби.
Окрім повітряних атак російські окупанти продовжують обстрілювати всі прикордонні громади з артилерії – це здебільшого зі ствольної артилерії та мінометів. Міномети активно застосовуються, бо їх легше маскувати.
– Ось останній тиждень ми не фіксували застосування в нашій зоні реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Також не було випадків застосування некерованих ракет з гелікоптерів. Тобто це каже про те, що росіяни вже побоюються, адже вертоліт треба підвести ближче до кордону, а ми не даємо їм такої змоги, – наголосив Вадим Мисник.
Також загарбники продовжують укріплювати свої фортифікації, заміновувати територію, як Чернігівської, так і Сумської областей. Там, де немає активних бойових дій, ворог укріплюється зі свого боку і також намагається перевіряти нашу оборону диверсійними групами, або ж вести розвідку боєм. Росіяни у кожному зі своїх підрозділів створюють штурмові групи ДРГ.
За словами Вадима Мисника, через особливість ландшафту прикордоння північних областей, де є суцільні ліси, багато річок, боліт не вдається активно використовувати важку техніку. Тож ворожі війська застосовують малі групи піхоти, які пересуваються здебільшого на квадроциклах чи мотоциклах. Проте наші військові вистежують переміщення ворога і нищать його, наголошує речник ОТУ Сіверськ.
Вадим Мисник зауважує, що окупанти не просто ведуть бойові дії, а ще й влаштували полювання на цивільне населення прикордонних громад. Росіяни перешкоджають евакуації людей, з дронів скидають протипіхотні міни-пелюстки тощо.
Окрім того, ворог використовує тактику подвійного удару, коли на місце прильоту прибувають рятувальники, медики чи поліціянти, щоб надати допомогу цивільним, то в цей час росіяни завдають повторного удару.
31 травня начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про розширення обов’язкової евакуації жителів 11 населених пунктів.
Нагадаємо, що 22 травня російський диктатор Володимир Путін вкотре заговорив про створення так званої буферної зони вздовж кордону з Україною і заявив, що армія РФ нібито вже почала працювати над виконанням цього завдання.
Наступ на Харків: що відбувається
Російські військкори заявляють, що окупаційна армія нібито розпочала наступ у напрямку Харкова. Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко називає брехнею такі заяви росіян.
– На півночі Харківщини росіяни здійснюють розвідку боєм малими штурмовими групами зараз. Основні зусилля ворога в області зосереджені на Купʼянському напрямку, – наголосив Андрій Коваленко.
Команда аналітиків проєкту DeepState повідомляє, що війська РФ активізувались в “сірій” зоні біля села Строївка Куп’янського району. За даними DeepState, ворог використовує ДРГ для заходу у лісосмуги і навіть була спроба забігти у село.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також повідомляли, що росіяни підіймали прапор на південно-західній околиці Строївки, тож, ймовірно, вони захопили населений пункт. Проте ці заяви поки не підтверджені.
Ситуація на Донеччині
За даними ISW, російські війська продовжують наступальні операції в напрямку Часового Яру, проте не просунулися вперед. Також ворог наступає біля самого Часового Яру, на біля Білої Гори та Ступочок і в напрямку Предтечиного, а ще біля Курдюмівки.
У Deep State повідомляють, що загарбники просунулися біля Гнатівки, Олександрії та Багатиря.
За словами речника оперативно-тактичного угруповання Луганськ Дмитра Запорожця, російські підрозділи через локальні успіхи на Торецькому напрямку тепер намагаються просунутися до Костянтинівки одразу з двох напрямків. Ворог активно використовує ствольну артилерію.
Росія переганяє літаки на базу Оленья
Станом на 26 травня 2025 року на російському аеродромі Оленья стояло 11 бомбардувальників Ту-95МС або 20% від загалом наявного флоту літаків цього типу, повідомляє видання Defense Express.
Водночас з цих 11 Ту-95МС для завдання ракетного удару по Україні того ж таки 26 травня росіяни підняли лише три бомбардувальники. Таке співвідношення може говорити про реальні можливості російської стратегічної авіації.
????Satellite images of ???????? Olenya Airbase as of May 19, 09:40 UTC
The airbase housed 5 Tu-95MS (Bear-H), 5 An-12 (Cub) and 38 Tu-22M3 (Backfire-C).
Compared to the latest imagery of this airbase, there were 3 Tu-95MS aircraft present, which means that 2 Tu-95MS arrived this… pic.twitter.com/ddfIMuojxH
— AviVector (@avivector) May 19, 2025
На ще одному російському аеродромі – Енгельс – станом на 25 травня одночасно стояло шість Ту-95МС, три Ту-160 та чотири винищувачі Су-34, а от 26 травня було лише три Ту-95МС, три Ту-160 та два Су-34. Після ракетного удару по Україні на базу в Енгельсі сіло сім бомбардувальників Ту-95МС, ще один літак цього типу полетів до Оленьї.
Такими маневрами росіяни, ймовірно, хочуть заплутати розвідку Сил оборони України й ускладнити фіксацію моменту бойового вильоту для завдання ракетного удару. Варто зауважити, що такі маневри знижують й так обмежений ресурс літаків по льотним годинам.
Європа зняла обмеження на далекобійну зброю Україні
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. У Кремлі назвали таке рішення досить небезпечним, і що це нібито суперечить прагненнями Росії закінчити війни.
За словами Мерца, ні британці, ні французи, ні німці, ні американці більше не обмежують радіус дії зброї, яку передають Києву: Це означає, що Україна тепер може захищати себе, атакуючи, наприклад, військові позиції в Росії.
Нагадаймо, що у листопаді 2024 року президент США Джо Байден дозволив Україні бити по території РФ ракетами великої дальності ATACMS. Тоді видання The New York Times з посиланням на офіційних осіб повідомило, що Україна може застосовувати ці ракети для захисту своїх Сил оборони, які беруть участь у Курській операції. Також повідомлялося, що обмеження на використання ракет Storm Shadow/SCALP зняли Британія та Франція, хоча офіційної інформації не було.
У світлі заяви Мерца зросла впевненість, що Україна може отримати від Німеччини такі бажані далекобійні ракети класу повітря-земля Taurus. Сам канцлер заявляв, що готовий підтримати передання Україні ракет Taurus, якщо це рішення погодять європейські партнери ФРН.
Зняття обмежень на далекобійні удари дозволить Україні бити по військово-промислових заводах, складах з боєприпасами, аеродромах, нафтопереробних заводах тощо. Все це значно знизить можливості росіян вести війну. Крім того, під прицілом західних ракет будуть місця запуску Шахедів. Адже вони знаходяться в радіусі 100 км від кордонів з Україною.
За словами політолога Ігоря Рейтеровича, Фрідріх Мерц ще під час передвиборчої кампанії говорив про надання Україні ракет Taurus. Тож своїй позиції він не зраджує. А ще Мерц доволі радикально налаштований проти Росії.