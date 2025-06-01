Троянські фури Малюка: головне про операцію Павутина зі знищення стратегічної авіації РФ

Служба безпеки України провела унікальну операцію під назвою Павутина. Стало відомо, що під удар потрапили російські аеродроми та військові частини. Операція готувалася понад півтора року.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про операцію Павутина, атаки по летовищах і важливих об’єктах на території Росії.

Операція Павутина – як організовували та які цілі атаковано

СБУ готувала операцію Павутина понад півтора року, стверджують джерела Фактів ICTV. Її перебіг контролював особисто президент України Володимир Зеленський, а задум реалізували глава СБУ Василь Малюк та його команда.

Зараз дивляться

Джерела звернули увагу, що операція стала однією з найскладніших через логістику. Спочатку СБУ переправили у Росію FPV-дрони, а потім – мобільні дерев’яні будиночки, під дахами яких були замасковані безпілотники.

Як зазначили джерела, потім ці дахи дистанційно відчинилися у мить, коли це було потрібно. Дрони піднялися у повітря, згодом атакувавши військові аеродроми та літаки. Серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22М3.

За інформацією джерел, внаслідок операції Павутина знищено або пошкоджено 41 російський літак. Збитки для авіації РФ перевищують $7 млрд, за попередніми підрахунками СБУ.

– Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі! Будемо бити його на морі, у повітрі та на землі. А якщо треба – дістанемо з-під землі, – зазначають у Службі безпеки України.

Які аеродроми Росії потрапили під удари 1 червня

Масштабна атака СБУ відбулася сьогодні, 1 червня, щонайменше на п’яти військових аеродромах Росії. Серед них:

аеродром Бєлая в Іркутській області;

аеродром Дягілєво у Рязанській області;

аеродром Оленья у Мурманській області;

аеродром Іваново в Івановській області;

аеродром Воскресенськ у Московській області.

Міністерство оборони Росії підтвердило масштабну атаку на аеродроми стратегічної авіації в п’яти областях.

За інформацією Telegram-каналів, у районі атакованих авіабаз спалахнули масштабні пожежі. Стверджується, що удари дронами завдали прямо з вантажівок.

Як повідомляють місцеві пабліки, Росія втратила стратегічний паритет зі США в галузі ядерних стратегічних озброєнь через те, що під атаку потрапили унікальні літаки, які фактично не мають аналогів та які вже не виробляють.

Зокрема, повідомляється про влучання або знищення щонайменше трьох бортів Ту-95МС та двох літаків ТУ-160 на аеродромі Бєлая в Іркутській області. Варто зазначити, що ця авіабаза розташована на відстані 4,3 тис. км від України.

На аеродромі Дягілєво у Рязанській області перебували три борти Ту-95МС і чотири літаки Ту-22М3.

Стверджується, що знищено всі чотири борти ТУ-95МС, які перебували тоді на авіабазі Оленья у Мурманській області. Частина ліквідованих винищувачів були споряджені ракетами Х-101 та готовими до атаки. Аеродром розташований майже за 1,7 тис. км від України.

Крім цього, на аеродромі Іваново на території Росії могли бути вражені літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які фактично координують пілотів винищувачів для ракетних ударів по Україні.

Дронами уражено п’ятий аеродром Воскресенськ, розташований у Підмосков’ї. Наслідки тут ще уточнюються.

Які військові частини та інші об’єкти Росії атакували 1 червня

Як повідомляють російські Telegram-канали, українські безпілотники вилітали нібито з вантажівок в Іркутській та інших областях на території Росії, щоб завдати ураження по важливих об’єктах.

Пізніше місцеві пабліки заявили, що через сьогоднішню атаку в РФ почалися проблеми з вантажоперевезеннями. Стверджується, що російські силовики влаштували масовий огляд фур, оскільки вони можуть сприйматися як потенційні загрози.

Крім того, у місті Сєвєроморськ у Мурманській області жителі чули вибухи, а згодом була вторинна детонація. Саме тут розташована головна військово-морська база Північного флоту РФ, де обслуговують підводні човни з ядерною зброєю.

Російські воєнкори припускають, що відбулося ураження стратегічного підводного атомного крейсера (човна з міжконтинентальними балістичними ракетами з ядерними боєголовками), проте ця інформація потребує додаткового підтвердження.

Як заявив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв, дрони атакували військову частину в селищі Середнє. Повідомляється про ще одне скидання на стару будівлю в Новомальтинську.

Падіння залізничних мостів у Брянській і Курській областях

У ніч на 1 червня у Брянській і Курській областях Росії обвалилися мости на залізничних переїздах, внаслідок чого є постраждалі. Представники російської влади заявили про теракти.

Зокрема, у Брянській області після обвалу автомобільного мосту на залізничне полотно з рейок зійшов пасажирський потяг, який рухався до Москви.

Тут загинуло щонайменше семеро людей, а постраждали понад 70 осіб, серед яких – троє дітей, заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

У Курській області під товарним потягом впав залізничний міст, через що дістали травми троє людей.

Як стверджують у Слідчому комітеті Росії, обидва інциденти сталися нібито через підрив мостів.

Проте керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко вважає, що це більше схоже на те, що росіяни готують підґрунтя для зірвання мирних перемовин у Туреччині.

Чому операція Павутина є однією з найважливіших за три роки війни

Україна заздалегідь повідомила адміністрацію президента США Дональда Трампа про атаки на російські авіабази, стверджують у виданні Axios.

Проте CBS News пише про те, що Білий дім не знав про спецоперацію Служби безпеки України.

Журналістка Sky News Дебора Гейнс вважає, що це найважливіша операція такого роду з початку війни російського диктатора Володимира Путіна в Україні понад три роки тому.

На її думку, це величезний пролом національної оборони Російської Федерації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.