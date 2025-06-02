Підготовка зустрічі лідерів: Україна пропонує РФ провести переговори наприкінці червня

Україна пропонує проведення наступної зустрічі з РФ наприкінці місяця. Згідно з позицією Києва, делегації повинні спробувати домовитися про зустріч між українським лідером Володимиром Зеленським та диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він зауважив, що під час переговорів у Стамбулі РФ відповіла на документ про припинення вогню, який раніше передала Україна.

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– Тільки під час сьогоднішньої дискусіїї нам відповіли (на документ з пропозиціями щодо миру, – Ред.). Вони сказали, що їм потрібно щонайменше тиждень, щоб переглянути наш документ і надати відоповідь, – додав Умєров.

Умєров про результати переговорів у Стамбулі

Одним з пунктів порядку денного переговорів була організація зустрічі на рівні лідерів із можливим залученням інших лідерів, наприклад президента США.

– Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. Зустріч між лідерами може пройти із залученням інших лідерів, зокрема президента США. Ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів, – зауважив він.

За словами міністра, Україна до кінця поточного місяця (з 20-30 червня) запропонувала Росії провести зустріч.

– Це дуже важливо для досягнення прогресу у переговорному процесі, – додав він.

До речі, раніше Умєров повідомив, що під час переговорів у Стамбулі Україна та РФ домовились про нові обміни полоненими.

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