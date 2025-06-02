Молоді солдати та важкопоранені: Україна та РФ домовились про нові обміни полоненими
Під час переговорів у Стамбулі Україна та РФ домовились про нові обміни полоненими.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
– Що стосується обміну військовополоненими, ми домовились обміняти всіх на всіх, особливо тяжкопоранених та тяжкохворих. Друга категорія – це молоді солдати (до 25 років, – Ред.). Так само ми обмінюємося тілами полеглих солдатів: 6 тис. на 6 тис., — зауважив очільник відомства.
До того ж, Умєров наголосив на поверненні всіх цивільних і викрадених дітей.
– Ми наполягаємо на звільненні та поверненні всіх наших полонених і викрадених дітей, – додав він.
Переговори у Стамбулі
2 червня у Стамбулі відбулась друга зустріч делегацій України та Росії.
Як зауважив голова ОП Андрія Єрмака, українська делегація передала російській стороні офіційний список українських дітей, яких необхідно повернути.