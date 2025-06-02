На переговорах у Стамбулі передали РФ список дітей, яких потрібно повернути – Єрмак

Україна під час переговорів у Стамбулі офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, йдеться про сотні дітей, яких РФ незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях.

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– Ще у березні на зустрічі в Джидді ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою, – зауважив він.

Єрмак наголосив, що повернення українських дітей – невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів. Наразі українська сторона очікує відповіді.

– М’яч на полі Росії. Справжня добросовісність – це не слова, а дії. І тепер саме час це довести, – додав він.

Переговори у Стамбулі

2 червня українська делегація прибула до Туреччини для участі у другому раунді переговорів із російською стороною. Зустріч делегацій України та Росії за посередництва Туреччини вже розпочалася.

Напередодні президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації для участі в переговорах із Росією в Стамбулі, які мають на меті досягнення справедливого і тривалого миру.

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