Не просто цифри – це долі: Єрмак у День пам’яті дітей закликав США до тиску на РФ

Напередодні Дня пам’яті дітей, загиблих унаслідок збройної агресії РФ проти України, керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час візиту до США разом із українською делегацією наголосив, що війна Росії – це не лише удари по військових об’єктах.

День пам’яті дітей: РФ свідомо знищує українців

В інтерв’ю телеканалу Newsmax TV Єрмак заявив, що Росія навмисно руйнує долі українських дітей, їхнє майбутнє та сім’ї.

За його словами, РФ вивезла з України тисячі дітей. Українська сторона передала їм чіткий список із понад 300 дітей, яких вимагає повернути.

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– Ми розповідаємо про кожну дитину. Не просто цифри – долі, – написав він у Telegram.

Напередодні 4 червня, Дня пам’яті дітей, українська делегація обговорила в Білому домі, Держдепартаменті та Конгресі питання нових санкцій проти Росії. Андрій Єрмак наголосив, що обмеження мають бити по найчутливіших сферах – енергетиці, нафтовій галузі та банківській системі.

За його словами, санкції вже дають результат, але їх потрібно більше, впроваджувати швидше та координувати з Європейським Союзом.

– Україна тримається. І ми не просто боремося – ми будуємо майбутнє, де не буде місця для викрадачів дітей і вбивць націй. Зі США нас об’єднує більше, ніж партнерство – спільне розуміння добра і зла, – додав керівник ОП.

Умєров висловився щодо Дня вшанування пам’яті дітей

Міністр оборони Рустем Умєров також згадав про День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії. За його словами, агресор не дав деяким дітям вирости, мріяти та жити.

– Це один із найболючіших днів для нашої країни. Ми згадуємо дітей, чиє життя обірвалося через російські ракети, артилерію, дрони. Тих, кому агресор не дав вирости, не дав мріяти, не дав жити, – висловився Умєров.

У День пам’яті дітей він навів статистику Офісу генпрокурора, станом на 3 червня 2025 року:

631 дитина загинула;

1 971 дитина зазнала поранень.

Умєров закликав партнерів допомогти захистити українське небо, щоб зберегти життя. Він подякував тим, хто вже підтримує Україну, і закликав продовжувати:

зміцнювати систему ППО;

повертати викрадених дітей;

добиватися справедливого миру.

– Вічна пам’ять загиблим дітям. Ми боремося і за них також, – додав очільник Міноборони.

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