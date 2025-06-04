Не просто цифры – это судьбы: Ермак в День памяти детей призвал США к давлению на РФ

Накануне Дня памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время визита в США вместе с украинской делегацией подчеркнул, что война России — это не только удары по военным объектам.

День памяти детей: РФ сознательно уничтожает украинцев

В интервью телеканалу Newsmax TV Ермак заявил, что Россия намеренно разрушает судьбы украинских детей, их будущее и семьи.

По его словам, РФ вывезла из Украины тысячи детей. Украинская сторона передала им четкий список из более 300 детей, которых требует вернуть.

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— Мы рассказываем о каждом ребенке. Не просто цифры — судьбы, — написал он в Telegram.

Накануне 4 июня, Дня памяти детей, украинская делегация обсудила в Белом доме, Госдепартаменте и Конгрессе вопрос новых санкций против России. Андрей Ермак подчеркнул, что ограничения должны бить по самым чувствительным сферам — энергетике, нефтяной отрасли и банковской системе.

По его словам, санкции уже дают результат, но их нужно больше, внедрять быстрее и координировать с Европейским Союзом.

— Украина держится. И мы не просто боремся — мы строим будущее, где не будет места для похитителей детей и убийц наций. С США нас объединяет больше, чем партнерство — общее понимание добра и зла, — добавил руководитель ОП.

Умеров высказался относительно Дня памяти детей

Министр обороны Рустем Умеров также вспомнил о Дне памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии. По его словам, агрессор не дал некоторым детям вырасти, мечтать и жить.

— Это один из самых болезненных дней для нашей страны. Мы вспоминаем детей, чья жизнь оборвалась из-за российских ракет, артиллерии, дронов. Тех, кому агрессор не дал вырасти, не дал мечтать, не дал жить, — высказался Умеров.

В День памяти детей он привел статистику Офиса генпрокурора, по состоянию на 3 июня 2025 года:

631 ребенок погиб;

1 971 ребенок получил ранения.

Умеров призвал партнеров помочь защитить украинское небо, чтобы сохранить жизни. Он поблагодарил тех, кто уже поддерживает Украину, и призвал продолжать:

укреплять систему ПВО;

возвращать похищенных детей;

добиваться справедливого мира.

— Вечная память погибшим детям. Мы боремся и за них также, — добавил глава Минобороны.

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