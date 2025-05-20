На Донеччині окупанти хочуть “законсервувати” зруйновані райони міст для пропаганди – ЦПД

Окупаційна влада Донецької області планує, так би мовити, законсервувати деякі квартали міст, які були зруйновані війною. Гауляйтер Денис Пушилін заявив, що в майбутньому ці руїни показуватимуть туристам як “приклад героїзму і пам’яті”.

Про це пише Центр протидії дезінформації (ЦПД).

У Донецькій області не будуть відновлювати зруйновані райони

У Центрі повідомили, що плани про “консервацію” зруйнованих районів міст укотре доводять: обіцянки російського диктатора Володимира Путіна про відновлення Донбасу “краще ніж було” – нічого не варті.

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– Ніхто не планує нічого відновлювати. Навпаки – росіяни хочуть перетворити руїни на декорації для пропагандистських турів. І цим лише підкреслюють, що доля жителів окупованих територій їх мало хвилює, – йдеться в повідомленні ЦПД.

Розмови про так зване збереження історичної пам’яті є лише способом Росії приховати свою неспроможність і небажання вкладати гроші у відновлення зруйнованих війною міст і сіл.

Як зазначили в ЦПД, з боку російських загарбників дедалі частіше лунають відмовки. Так, Пушилін нещодавно визнав, що відновлення багатьох сіл є “економічно недоцільним”.

– Він фактично дав зрозуміти, що місцевим мешканцям залишається просто змиритися із втратою дому, – пише ЦПД.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Фото: Центр протидії дезінформації

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