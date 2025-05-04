Видно густий чорний дим: у Брянській області палає завод, пов’язаний із ВПК Росії

На Брянщині у селі Суземка (Росія) 4 травня було атаковано завод Стрела, який виконує замовлення російського ВПК. Зокрема він виробляє електроніку і співпрацює з корпорацією Ростех.

Про це повідомив Telegram-канал Інформаційний Спротив, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко та низка пропагандистських пабліків РФ.

Атаковано завод Стрела: деталі

В атаці російські Telegram-канали звинувачують Збройні сили України, називаючи різні засоби ураження.

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Деякі пабліки пишуть, що це нібито був обстріл із РСЗВ Град, деякі заявляють про начебто атаку з РСЗВ HIMARS, а інші жаліються на нібито атаку дронів.

Опубліковані місцевими жителями відео підтверджують факт масштабної пожежі на території заводу.

За даними російських медіа, внаслідок атаки постраждали двоє охоронців, які звернулися до медиків із легкими травмами.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що в результаті атаки сталося займання на підприємстві. Він сказав, що зруйновано виробничі та адміністративні будівлі. Водночас назву об’єкту російський посадовець не уточнив.

Пізніше керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що за попередніми даними, завод Стрела більше не може працювати після удару.

ОАО Стрела на карті

Цей завод розташований у Суземському районі Брянської області.

Російський радіотехнічний завод ОАО Стрела спеціалізується на випуску радіолокаційного та радіотехнічного обладнання. Йдеться про трансформатори, котушки, дроселі, автотрансформатори тощо.

Завод співпрацює з російською державною корпорацією Ростех (НПО Высокоточные комплексы) та виконує замовлення підприємств російського оборонно-промислового комплексу.

Фото з відкритих джерел

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