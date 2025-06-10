Юсов про стан здоров’я військових після полону: дехто не може пересуватися самостійно

10 червня відбувся другий етап масштабного обміну полонених між Україною та Росією. З російського полону вдалося повернути тяжкопоранених і хворих українських захисників, деякі з них навіть не можуть пересуватися самостійно.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону Єдині новини.

Обмін полоненими: у якому стані військові

Юсов розповів, що українські захисники мають серйозні травми та хвороби. Деякі військові, які повернулися після обміну полонених 10 червня, мають ампутовані кінцівки, проблеми із зором, гепатит чи туберкульоз.

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Частина бійців навіть не здатні самостійно ходити – їх одразу ж після прибуття забрала швидка.

– Дуже важкі умови. Ви на кадрах бачите в якому стані наші полонені, але багатьох на кадрах не видно. Тому що вони відразу поїхали в каретах швидкої допомоги і не можуть пересуватися самостійно, – розповів Юсов.

За його словами, всі бійці потребують негайної допомоги, яка буде їм надана.

– І вже зараз триває робота над продовженням наступних етапів цього складного обміну, складної спецоперації, – додав він.

Точну кількість звільнених військових під час обміну полонених поки що не розголошують з міркувань безпеки. Однак, Юсов зазначив, що це “досить відчутна цифра”.

Нагадаємо, що сьогоднішній обмін полоненими став другим етапом 66-го обміну, який відбувається за домовленістю, досягнутою з російською стороною під час зустрічі у Стамбулі 2 червня.

Як підкреслив президент Володимир Зеленський, це перший етап повернення наших важкопоранених та поранених захисників з російського полону. Всі вони терміново потребують медичної допомоги.

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