Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Інвалідність унаслідок війни: пільги, виплати та допомога
Тепер не Шайло: донька Анджеліни Джолі і Бреда Пітта змінила імʼя
Вікторія Васьковська, редакторка сайту
4 хв.

За нас Україна не забула: перші емоції військових після обміну полоненими

обмін полоненими

10 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією – це вже другий етап 66-го обміну. Домовленості про нього були досягнуті сторонами під час зустрічі у Стамбулі 2 червня.

Цього разу додому повернулися важкопоранені та хворі українські воїни. Після тривалого перебування в полоні вони знову ступили на рідну землю й не приховували емоцій від цього.

Факти ICTV зібрали відео перших емоцій захисників після обміну полонених.

Зараз дивляться

Обмін полоненими 10 червня: емоції українських захисників

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео з першими емоціями українських військових після звільнення з полону. На кадрах – момент їхнього повернення до України та щасливі обійми, під час яких захисники вітають одне одного з поверненням.

Під час перших дзвінків до рідних звільнені військові не приховують сліз.

– Я приїхав. Я залишився живий і повернувся додому, мам. Мила моя, рідна, – сказав один із повернутих військових.

Ще один захисник подякував всім, хто боровся за їхнє визволення з російського полону.

Омбудсмен Дмитро Лубінець поділився ще одним зворушливим відео: військовий, якого вдалося повернути додому після обміну полонених сьогодні, сказав, що “за нас Україна не забула…визволила”.

За словами захисника, після повернення додому він у першу чергу обійме свою сестру, доньку та онуків.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що всі визволені мають серйозні проблеми зі здоров’ям: ампутації, осколкові поранення, проблеми із зором. Крім того, у деяких діагностували гепатит і туберкульоз.

Після обміну полонених оборонці пройдуть повне медичне обстеження та отримають лікування й реабілітацію.

– Як би не було важко — робота з повернення наших героїв триває, – додав Буданов.

Напередодні відбувся перший етап 66-го обміну полонених між Україною та Росією. Серед них були воїни ЗСУ, НГУ, ТрО та ДПСУ, а також захисники Морської піхоти України та Десантно-штурмових військ. Більшість військових перебували у російському полоні з 2022 року.

Читайте також
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Андрій Юсов прокоментував надпис "слава Росії" на тілі українського полоненого

Фото: Володимир Зеленський

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийОбмін полоненимиУкраїна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь