За нас Україна не забула: перші емоції військових після обміну полоненими

10 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією – це вже другий етап 66-го обміну. Домовленості про нього були досягнуті сторонами під час зустрічі у Стамбулі 2 червня.

Цього разу додому повернулися важкопоранені та хворі українські воїни. Після тривалого перебування в полоні вони знову ступили на рідну землю й не приховували емоцій від цього.

Факти ICTV зібрали відео перших емоцій захисників після обміну полонених.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео з першими емоціями українських військових після звільнення з полону. На кадрах – момент їхнього повернення до України та щасливі обійми, під час яких захисники вітають одне одного з поверненням.

Під час перших дзвінків до рідних звільнені військові не приховують сліз.

Ще один захисник подякував всім, хто боровся за їхнє визволення з російського полону.

Омбудсмен Дмитро Лубінець поділився ще одним зворушливим відео: військовий, якого вдалося повернути додому після обміну полонених сьогодні, сказав, що “за нас Україна не забула…визволила”.

За словами захисника, після повернення додому він у першу чергу обійме свою сестру, доньку та онуків.

“Ukraine hasn’t forgotten about us…” — says a defender who has just returned from captivity.

We remember every single one who is still waiting for freedom in Russian captivity. We will keep fighting until they all come home???????? pic.twitter.com/twxmTmiAOL

— Dmytro Lubinets (@lubinetzs) June 10, 2025