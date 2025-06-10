Юсов о состоянии здоровья военных после плена: некоторые не могут передвигаться самостоятельно

10 июня состоялся второй этап масштабного обмена пленных между Украиной и Россией. Из российского плена удалось вернуть тяжелораненых и больных украинских защитников, некоторые из них даже не могут передвигаться самостоятельно.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона Єдині новини.

Обмен пленными: в каком состоянии военные

Юсов рассказал, что украинские защитники имеют серьезные травмы и болезни. Некоторые военные, которые вернулись после обмена пленных 10 июня, имеют ампутированные конечности, проблемы со зрением, гепатит или туберкулез.

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Часть бойцов даже не способны самостоятельно ходить — их сразу же по прибытии забрала скорая.

— Очень тяжелые условия. Вы на кадрах видите в каком состоянии наши пленные, но многих на кадрах не видно. Потому что они сразу поехали в каретах скорой помощи и не могут передвигаться самостоятельно, — рассказал Юсов.

По его словам, все бойцы нуждаются в немедленной помощи, которая будет им оказана.

— И уже сейчас идет работа над продолжением следующих этапов этого сложного обмена, сложной спецоперации, — добавил он.

Точное количество освобожденных военных во время обмена пленных пока не разглашают из соображений безопасности. Однако, Юсов отметил, что это “достаточно ощутимая цифра”.

Напомним, что сегодняшний обмен пленными стал вторым этапом 66-го обмена, который происходит по договоренности, достигнутой с российской стороной во время встречи в Стамбуле 2 июня.

Как подчеркнул президент Владимир Зеленский, это первый этап возвращения наших тяжелораненых и раненых защитников из российского плена. Все они срочно нуждаются в медицинской помощи.

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