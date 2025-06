Обмін полоненими 10 червня: кого вдалося повернути додому

Сьогодні, 10 червня, відбувся другий етап 66-го обміну полоненими у межах домовленостей, досягнутих із російською стороною на зустрічі у Стамбулі 2 червня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що додому повернули військових із різних підрозділів наших Сил оборони та безпеки України: Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Він наголосив на необхідності продовження обмінів полонених.

– Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає, – додав Зеленський.

The exchange within the framework of the agreements in Istanbul has taken place: wounded and sick Defenders are returning home. The vast majority were captured in the first months of the full-scale invasion. Ukraine continues to work to return every one home!???????? pic.twitter.com/BfAl59k0sK

Омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що більшість воїнів потравила у російський полон у перші місяці повномасштабної війни.

– Також в одного із повернутих додому сьогодні День народження. Щиро вітаю українця! – додав він.

Як повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШВПВ), сьогодні в рамках обміну полоненими між Україною та РФ вдалося повернути захисників Маріуполя.

Серед повернутих є солдати, сержанти та офіцери. Вони мають важкі поранення та захворювання, зокрема осколкові поранення, ампутовані кінцівки, хронічні хвороби. При цьому в деяких захисників було діагностовано гепатит і туберкульоз.

Військових доправлять до медичних центрів, де вони пройдуть обстеження та будуть направлені на подальше лікування та медичну реабілітацію.

“Ukraine hasn’t forgotten about us…” — says a defender who has just returned from captivity.

We remember every single one who is still waiting for freedom in Russian captivity. We will keep fighting until they all come home???????? pic.twitter.com/twxmTmiAOL

— Dmytro Lubinets (@lubinetzs) June 10, 2025