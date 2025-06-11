Вибуховою хвилею скинуло з ліжка: поранені розповіли про ранкові обстріли Херсону

11 червня армія РФ знову атакувала Херсонщину, внаслідок обстрілів шестеро людей у Херсоні і області дістали серйозних поранень.

Атака Херсону

Вранці 11 червня росіяни двічі атакували Херсон, у Шуменському мікрорайоні міста 85-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення руки.

– Це було десь о четвертій годині, шафи розкрилися, скрізь скло, мене навіть з ліжка скинуло. Осколки розлетілися, і мене поранило. Можете уявити, яка була хвиля? – каже літня херсонка.

О 06:30 під ворожий удар потрапила ще одна 65-річна жінка. З вибуховою травмою її доправили до лікарні для подальшого лікування.

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Наслідки ударів по Херсонщині

Минулої доби під артилерійськими обстрілами, авіаударами та атаками ворожих дронів перебували також населені пункти Херсонщини.

Окупанти прицільно били по житлових кварталах.

У Наддніпрянському росіяни атакували з дрона цивільну автівку, внаслідок чого постраждала 63-річна жінка та 61-річний чоловік.

У них — вибухові травми та контузії, крім того, місцева жителька дістала уламкове поранення ноги.

Потерпілих доправили до лікарні, де вони отримали небхідну допомогу.

Зауважимо, що до медзакладу також звернулася 44-річна жителька Білозерки. Медики діагностували у неї вибухову травму і контузію та скерували на амулаторне лікування.

Джерело і фото: Херсонська ОВА

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