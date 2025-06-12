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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва

Пісторіус у Києві 14 січня
Фото: Офіс президента

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вранці 12 червня прибув з офіційним візитом до Києва задля обговорення подальшої військової підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Візит Пісторіуса до Києва 12 червня

Перед поїздкою глава німецького Міноборони заявив, що хоче ознайомитися із ситуацією в Україні та обговорити з представниками уряду подальшу військову допомогу країні, яка відбиває напад з боку Росії.

– Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, щоб вона могла захистити себе та потрапити в позицію, коли Росія буде готова до серйозних переговорів, – пояснив Пісторіус.

Зараз дивляться

На останньому засіданні Рамштайну на початку червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша далекобійна зброя, створена в Україні за фінансування Берліна, може надійти на озброєння ЗСУ вже за кілька тижнів.

За його словами, Німеччина втілює план щодо нарощення прямих інвестицій в оборонну промисловість України.

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Фрідріх Мерц

Джерело: Spiegel

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