ФРН фінансує виробництво зброї в Україні: Пісторіус сказав, коли її отримає ЗСУ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша далекобійна зброя, створена в Україні за фінансування Берліна, може надійти на озброєння ЗСУ вже за кілька тижнів.

Про це він сказав у Брюсселі перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Пісторіус про далекобійну зброю для ЗСУ, фінансовану ФРН

Глава Міноборони ФРН нагадав, що під час візиту його українського колеги Рустема Умєрова до Берліна минулого тижня вдалося домовитися, що його країна фінансуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні.

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За його словами, тож Німеччина втілює план, що нині є актуальним як ніколи, – нарощувати прямі інвестиції в оборонну промисловість України.

— “На місці” все відбувається ще швидше, і потужності також є. Перевага полягає в тому, що вже цього року можна виготовити значну кількість зброї великої дальності. Перші системи можуть бути введені в дію в ЗСУ вже за кілька тижнів, – сказав Пісторіус.

Також він нагадав про домовленість між Києвом і Берліном щодо подальших постачань систем ППО, озброєння та боєприпасів, а також фінансування ремонту і співпраці у сфері супутникового зв’язку.

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