ЦПД спростував фейк про п’яну аварію із працівниками ТЦК на Хмельниччині
Центр протидії дезінформації спростував ДТП у стані алкогольного сп’яніння за участі працівників ТЦК і СП на Хмельниччині.
Про це йдеться у заяві ЦПД у їхньому Telegram-каналі.
ЦПД спростували фейк про ДТП за участю ТЦК на Хмельниччині
У соцмережах і проросійських Telegram-каналах поширили фейк про те, що нібито працівники ТЦК у нетверезому стані не впоралися з керуванням, вилетіли з дороги та опинилися в кюветі.
У ТЦК наголосили, що автомобіль, який потрапив у ДТП, жодного стосунку до їхнього підрозділу не має.
– Насправді ця інформація не відповідає дійсності, про що повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП. Автомобіль, який потрапив у ДТП, не має жодного стосунку до Шепетівського ТЦК та СП, – йдеться у заяві.
Там додали, що такі фейки мають на меті дискредитацію українських військових структур.
На початку червня у ЦПД повідомляли, що найближчими тижнями Росія активує свою масштабну інформаційну кампанію, яка має на меті посіяти недовіру – як серед українців, так і серед міжнародних партнерів.
Фото: ЦПД