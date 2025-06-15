ЦПД спростував фейк про п’яну аварію із працівниками ТЦК на Хмельниччині

Центр протидії дезінформації спростував ДТП у стані алкогольного сп’яніння за участі працівників ТЦК і СП на Хмельниччині.

Про це йдеться у заяві ЦПД у їхньому Telegram-каналі.

ЦПД спростували фейк про ДТП за участю ТЦК на Хмельниччині

У соцмережах і проросійських Telegram-каналах поширили фейк про те, що нібито працівники ТЦК у нетверезому стані не впоралися з керуванням, вилетіли з дороги та опинилися в кюветі.

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У ТЦК наголосили, що автомобіль, який потрапив у ДТП, жодного стосунку до їхнього підрозділу не має.

– Насправді ця інформація не відповідає дійсності, про що повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП. Автомобіль, який потрапив у ДТП, не має жодного стосунку до Шепетівського ТЦК та СП, – йдеться у заяві.

Там додали, що такі фейки мають на меті дискредитацію українських військових структур.

На початку червня у ЦПД повідомляли, що найближчими тижнями Росія активує свою масштабну інформаційну кампанію, яка має на меті посіяти недовіру – як серед українців, так і серед міжнародних партнерів.

Фото: ЦПД

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