Множинне громадянство: Стефанчук пояснив, чому закон важливий для українців за кордоном

Законопроєкт про множинне громадянство, який Верховна Рада може ухвалити вже цього тижня, має стати ключовим кроком до зміцнення зв’язку з українцями, які перебувають за кордоном.

Про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук в інтерв’ю РБК-Україна.

Закон про подвійне громадянство

За словами спікера, цей рамковий документ посилає важливий сигнал діаспорі: держава не відвертається від своїх громадян.

Зараз дивляться

– Україна не змушує вас здавати український паспорт і брати інший, у відносинах з Україною ви назавжди будете громадянами України. І ми чекаємо вас після завершення цієї страшної війни, — наголосив Стефанчук.

Він підкреслив, що країна потребуватиме людей для відбудови після вторгнення РФ.

– Для того, щоб Україна могла воскреснути після цієї страшної навали з боку Російської Федерації, — сказав він.

При цьому спікер парламенту порівняв підходи до громадян у двох країнах: На відміну від росіян, які сьогодні святкують один мільйон своїх вбитих, ранених, поранених і так далі, українці боряться і переживають за кожного громадянина України.

Стефанчук також нагадав слова президента Володимира Зеленського, що Україна ніколи не буде кидати своїх людей “як дрова в піч війни”.

– Це дуже правильно. Це інша філософія, розумієте? Це абсолютно інше ставлення до людини як найвищої соціальної цінності. І тому мені здається, що це те, що ще раз підкреслює, що ми з ними різні. Ми знаходимося на різних краях цивілізаційної прірви, — додав він.

Що відомо про закон про множинне громадянство

Нагадаємо, парламент наразі працює над законопроєктом, поданим президентом Володимиром Зеленським, який передбачає можливість множинного громадянства.

Уряд у майбутньому має визначити перелік країн, з якими така практика буде дозволена.

Варто зазначити, що за результатами соцопитування восени 2021 року, 48% українців не підтримували ідею множинного громадянства, тоді як 24% виступали за її впровадження без обмежень щодо країн.

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