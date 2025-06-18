ВАКС засудив ексглаву Тернопільської облради Головка до 9 років ув’язнення з конфіскацією
18 червня Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради, якого викрили на проханні та одержанні понад 600 тис. грн неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Справа Головка: рішення суду
За даними ЗМІ, йдеться про Михайла Головка.
Суд визнав його винним у вчиненні злочинів, передбачених частиною 4 статті 368 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.
Головку присудили 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, терміном на три роки.
Також суд постановив конфіскувати все майно засудженого.
Суд застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов’язків до набуття вироком законної сили.
Однак кошти мають бути внесені протягом п’яти днів із дня постановлення вироку.
Нагадаємо, у червні 2023 року, тоді ще чинного голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох його заступників викрили на одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера.
Гроші посадовець мав отримати за узгодження та включення в перелік об’єктів, які потребують фінансування за бюджетні кошти, виконаних робіт із капітального ремонту дороги місцевого значення.
Усіх трьох чиновників затримали під час передання першого траншу в сумі 600 тис. грн.
Фото: Михайло Головко