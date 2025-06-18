ВАКС засудив ексглаву Тернопільської облради Головка до 9 років ув’язнення з конфіскацією

18 червня Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради, якого викрили на проханні та одержанні понад 600 тис. грн неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Справа Головка: рішення суду

За даними ЗМІ, йдеться про Михайла Головка.

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Суд визнав його винним у вчиненні злочинів, передбачених частиною 4 статті 368 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Головку присудили 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, терміном на три роки.

Також суд постановив конфіскувати все майно засудженого.

Суд застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов’язків до набуття вироком законної сили.

Однак кошти мають бути внесені протягом п’яти днів із дня постановлення вироку.

Нагадаємо, у червні 2023 року, тоді ще чинного голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох його заступників викрили на одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера.

Гроші посадовець мав отримати за узгодження та включення в перелік об’єктів, які потребують фінансування за бюджетні кошти, виконаних робіт із капітального ремонту дороги місцевого значення.

Усіх трьох чиновників затримали під час передання першого траншу в сумі 600 тис. грн.

Фото: Михайло Головко

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