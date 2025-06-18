ВАКС приговорил экс-главу Тернопольского облсовета Головко к 9 годам лишения свободы с конфискацией
18 июня Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему председателю Тернопольского областного совета, которого уличили в вымогательстве и получении более 600 тыс. грн неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Дело Головко: решение суда
По данным СМИ, речь идет о Михаиле Головко.
Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 368 и частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины.
Головко приговорили к 9 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком на три года.
Также суд постановил конфисковать все имущество осужденного.
Суд применил к обвиняемому меру пресечения в виде залога в размере 15 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей до вступления приговора в законную силу.
Однако средства должны быть внесены в течение пяти дней со дня вынесения приговора.
Напомним, в июне 2023 года, тогда еще действующего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух его заместителей разоблачили на получении взятки от бизнесмена-волонтера.
Деньги чиновник должен был получить за согласование и включение в перечень объектов, нуждающихся в финансировании за счет бюджетных средств, выполненных работ по капитальному ремонту дороги местного значения.
Всех троих чиновников задержали при передаче первого транша в сумме 600 тыс. грн.
Фото: Михаил Головко