18 июня Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему председателю Тернопольского областного совета, которого уличили в вымогательстве и получении более 600 тыс. грн неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Дело Головко: решение суда

По данным СМИ, речь идет о Михаиле Головко.

Сейчас смотрят

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 368 и частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины.

Головко приговорили к 9 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком на три года.

Также суд постановил конфисковать все имущество осужденного.

Суд применил к обвиняемому меру пресечения в виде залога в размере 15 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей до вступления приговора в законную силу.

Однако средства должны быть внесены в течение пяти дней со дня вынесения приговора.

Напомним, в июне 2023 года, тогда еще действующего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух его заместителей разоблачили на получении взятки от бизнесмена-волонтера.

Деньги чиновник должен был получить за согласование и включение в перечень объектов, нуждающихся в финансировании за счет бюджетных средств, выполненных работ по капитальному ремонту дороги местного значения.

Всех троих чиновников задержали при передаче первого транша в сумме 600 тыс. грн.

Фото: Михаил Головко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.