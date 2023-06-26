НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі в 1,8 млн грн

НАБУ і САП затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди в розмірі майже 1,8 млн грн.

За даними слідства, ці кошти затримані вимагали у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством облради.

За так звану винагороду чиновники також обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році.

– Сума неправомірної вигоди становила 5-10% “відкату” за повернення заборгованості за виконані роботи. Попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали виплатити хабар, – кажуть в НАБУ.

Усіх трьох чиновників затримали після передання третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Антикорупційні органи розпочали розслідування цих фактів за заявою громадянина, у якого затримані вимагали кошти.

Джерело : НАБУ

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