Балістична ракета Сапсан: Зеленський прокоментував можливість масового виробництва
Президент України Володимир Зеленський заявив, що позитивні випробування української балістичної ракети Сапсан відбулися ще раніше, а нині триває робота над запуском її серійного виробництва.
Про це глава держави повідомив 13 червня під час розмови з представниками ЗМІ.
Випробування ракети Сапсан
– Мені сказали, що можуть бути запитання, тому що з’явилася інформація про Сапсан. Так ось, ракети Сапсан — це не сьогодні, позитивні випробування були набагато раніше. Нині триває розробка можливості масового виробництва балістичної ракети. Коли, як, в якій кількості — я сказати не можу, – зазначив глава держави.
Нагадаємо, 13 червня директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак повідомив, що балістична ракета Сапсан успішно пройшла бойове випробування у травні 2025 року та розпочинає серійне виробництво в Україні.
За його інформацією, середина травня 2025 року стала датою першого ефективного бойового запуску Сапсана.
Українські військові знищили російський військовий об’єкт, розташований майже за 300 кілометрів від місця запуску.