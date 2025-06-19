Події ночі 19 червня: обстріл Запоріжжя, вибухи у Сумах та ядерні переговори з Іраном

У ніч проти 19 червня Україна знову зазнала атак з боку Росії — вибухи пролунали в Сумах та на Запоріжжі.

Водночас Європа готується до важливих переговорів з Іраном щодо ядерної програми, а Німеччина змінює керівництво своєї розвідки: посла в Україні Мартіна Єгера призначено очільником BND.

Про головні події ночі 19 червня – читайте у добірці Фактів ICTV.

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Вибухи у Сумах

У ніч з 18 на 19 червня пролунали вибухи у Сумах.

Як повідомив згодом голова Сумської ОВА Олег Григоров, росіяни атакували цивільну інфраструктуру у Сумській громаді.

– Декілька вибухів, які чули мешканці обласного центру, за попередньою інформацією – це обстріл з РСЗВ дальньої дії по околицях громади, – написав Григоров.

На щастя минулося без постраждалих.

Обстріл Запорізької області

Також цієї ночі, російські військові поцілили по Гуляйпільській громаді Запорізької області.

Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров, внаслідок обстрілу поранено 62-річного чоловіка.

– Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу, – зазначив він.

Ядерні переговори з Іраном

У п’ятницю в Женеві очікується зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Великої Британії з їхнім іранським колегою для обговорення ядерної програми Тегерана.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело серед німецьких дипломатів.

Перед переговорами з представником Ірану європейські міністри спершу зустрінуться з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас у постійному представництві Німеччини.

Після цього відбудеться спільна зустріч із главою МЗС Ірану.

Посол Німеччини в Україні очолить BND

Німецький уряд погодив призначення Мартіна Єгера, чинного посла у Києві, на посаду голови Федеральної розвідувальної служби (BND).

Про це повідомляє видання Spiegel.

Єгер, якому 60 років, змінить на цій посаді Бруно Каля, який очолював службу з 2016 року. Точна дата вступу Єгера на нову посаду наразі не розголошується.

Очікується, що Бруно Каль отримає нове дипломатичне призначення — представником Німеччини при Ватикані.

Мартін Єгер має репутацію одного з найкомпетентніших дипломатів у кризових регіонах.

До призначення в Україну у 2023 році він працював на важливих дипломатичних посадах у Іраку та Афганістані.

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