Трьох агентів РФ засудили до 15 років в’язниці за підрив авто з воїном ЗСУ в Харкові – СБУ

Трьох агентів російського Головного розвідувального управління засудили до 15 років тюремного ув’язнення за підрив автомобіля з військовослужбовцем Збройних сил України у Харкові.

Підрив авто з воїном ЗСУ в Харкові: засуджено трьох агентів РФ

Як повідомляє Служба безпеки України, підрив авто з українським воїном відбувся влітку 2024 року. Внаслідок вибуху військовий ЗСУ дістав тяжкі поранення.

За інформацією СБУ, встановлено особи чотирьох зловмисників. Правоохоронці затримали їх, коли фігуранти готували новий теракт на замовлення на замовлення Росії.

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Як зазначили у СБУ, зараз тюремні терміни отримали троє російських агентів. Ними виявилися харківський інженер-програміст, колишній військовий та місцевий безробітний.

Наразі триває судовий розгляд, який стосується четвертого агента воєнної розвідки РФ.

За даними СБУ, вони відстежували місце паркування автомобіля українського воїна та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого було здійснено теракт у Харкові.

Після цього фігуранти підготували ще одну вибухівку і намагалися сховати її у заздалегідь облаштованому схроні. Проте правоохоронці затримали їх, запобігши новому вибуху.

У суді трьох агентів РФ визнали винними за декількома статтями Кримінального кодексу України. Серед них:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (Придбання, носіння, зберігання та передача вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу);

ч. 1 ст. 263-1 (Незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв);

ч. 1, 3 ст. 436-2 (Виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинені повторно).

Троє агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які підірвали авто військовослужбовця ЗСУ, отримали 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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