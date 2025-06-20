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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Погана тенденція: Єрмак про втягування Китаю у війну РФ проти України

Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Попри те, що Китай неодноразово заявляв про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, він все більше допомагає Росії обходити санкції та постачає певне озброєння.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи інформацію, опубліковану в The Economist.

Єрмак про втягування Китаю у війну РФ проти України

– Погана тенденція – Китай все більше втягується у війну Росії проти України, все більше допомагає обходити санкції, постачає мікросхеми, чипи і навіть певне озброєння, – наголосив він.

Зараз дивляться

За його словами, заяви Пекіну про підтримку територіальної цілісності України важливі, проте “допомога терористам – це не те, що потрібно світу”.

Напередодні в The Economist вийшла публікація про роль Китаю у забезпеченні російської військової машини.

За даними джерел видання, якщо на початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай обережно підходив до надання військової допомоги країні-агресору, і нині уникає передання великих партій боєприпасів або летальної зброї, боячись західних санкції, проте наразі “є ознаки того, що Китай підійшов до цієї межі і, можливо, навіть перетнув її”.

Вони кажуть, що Китай надає Росії різні форми підтримки з 2023 року, включно з критичними компонентами озброєнь і цивільними безпілотниками.

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