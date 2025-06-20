Китай став найважливішим інструментом російської військової машини – The Economist

Якщо раніше Шахеди, якими РФ атакує Україну, буди начинені американською мікроелектронікою, яку контрабандою ввозили через Азію в обхід санкцій, то зараз в них переважають китайські деталі. Це одне зі свідчень того, що Пекін перетворюється на найважлішого постачальника російської військової машини.

Про це пише The Economist з посиланням на українських та європейських чиновників.

Китай перетнув межу надання Росії військової допомоги

За словами співрозмовників, з початку повномасштабної війни РФ проти України Китай обережно підходив до надання військової допомоги країні-агресору, відхиляючи деякі російські запити, і зараз уникає передання великих партій боєприпасів або летальної зброї, які можуть спровокувати американські або європейські санкції.

Зараз дивляться

– Він не хоче міжнародного осуду, який може виникнути, якщо занадто багато його зброї з’явиться на полі бою. Але є ознаки того, що Китай підійшов до цієї межі і, можливо, навіть перетнув її, – пише видання.

Західні чиновники кажуть, що Китай надає Росії різні форми підтримки з 2023 року, включно з критичними компонентами озброєнь і цивільними безпілотниками.

– Багато з цього публічно задокументовано в аналізі залишків зброї, через відстеження поставок у відкритих джерелах та у випадках американських санкцій проти китайських компаній. Але, що важливо, ці офіційні особи також вказують на “невелику кількість артилерійських боєприпасів і військових БПЛА” (дронів), – йдеться в публікації.

Автор статті зауважує, що досі було мало публічних доказів того, що артилерійські боєприпаси переходили з рук в руки. На початку 2023-го Пекін розглядав можливість надання Москві партії снарядів калібру 122 мм і 152 мм, проте немає жодних ознак того, що він зробив це у великих масштабах.

Пізніше того ж року українські військові знайшли мінометні міни китайського виробництва поблизу Мелітополя на півдні України. Незрозуміло, чи такі поставки здійснювалися безпосередньо з Китаю, чи опосередковано з третіх країн, де китайська стрілецька зброя і боєприпаси дуже поширені.

На практиці зброя з Китаю набагато менш важлива для Росії, ніж китайські комплектуючі та інструменти. Європейський військовий чиновник підтвердив це, додавши, що Пекін прагне перевірити ефективність своїх матеріалів на реальному полі бою.

– Все це не означає, що китайсько-російські відносини є щасливими. Частина російської еліти, зокрема люди в апараті безпеки, стурбовані зростаючою залежністю від Китаю, а також китайським шпигунством всередині Росії.

Попри всі розмови про дружбу, російська служба безпеки, ФСБ ув’язнює російських вчених за нібито розголошення секретів Китаю. Багато з цих людей, схоже, не зробили нічого поганого. Їхні арешти відображають глибоко вкорінений страх і упередження щодо Китаю. Але без постійної допомоги цієї країни російська оборонна промисловість була б скалічена, – підсумовує The Economist.

Джерело : The Economist

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