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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Зеленський ввів нові санкції проти Росії: під обмеження потрапив Артек і 48 осіб

Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 48 людей, а також табір Артек у тимчасово окупованому Криму.

Про це свідчить указ президента України №395/2025.

Зеленський запровадив нові санкції

Санкції торкнулися 48 людей. Серед них – російський воєнкор Роман Альохін, який торік був радником уряду Курської області.

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До списку потрапив і Сергій Новіков – начальник управління президента Росії з громадських проєктів, і депутат з Білорусі Дмитро Шевцов.

Обмеження ввели і проти дев’ять організацій, серед них – дитячий табір Артек у Криму, який зараз контролює російське Міністерство освіти. Також санкції наклали на:

  • загальноросійський громадсько-державний рух дітей та молоді Рух перших і його відділення в Херсонської області;
  • Мелітопольський державний університет;
  • російське товариство Знання;
  • громадську організацію морпіхів Тайфун;
  • автономну некомерційну організацію Центр гуманітарних і культурних ініціатив Світанок;
  • морський інноваційний центр регіонального відділення Загальноросійської громадсько-державної організації Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії міста Севастополя.
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Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

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