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Зеленський ввів нові санкції проти Росії: під обмеження потрапив Артек і 48 осіб
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 48 людей, а також табір Артек у тимчасово окупованому Криму.
Про це свідчить указ президента України №395/2025.
Зеленський запровадив нові санкції
Санкції торкнулися 48 людей. Серед них – російський воєнкор Роман Альохін, який торік був радником уряду Курської області.
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До списку потрапив і Сергій Новіков – начальник управління президента Росії з громадських проєктів, і депутат з Білорусі Дмитро Шевцов.
Обмеження ввели і проти дев’ять організацій, серед них – дитячий табір Артек у Криму, який зараз контролює російське Міністерство освіти. Також санкції наклали на:
- загальноросійський громадсько-державний рух дітей та молоді Рух перших і його відділення в Херсонської області;
- Мелітопольський державний університет;
- російське товариство Знання;
- громадську організацію морпіхів Тайфун;
- автономну некомерційну організацію Центр гуманітарних і культурних ініціатив Світанок;
- морський інноваційний центр регіонального відділення Загальноросійської громадсько-державної організації Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії міста Севастополя.
Фото: Володимир Зеленський
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