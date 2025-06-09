Нова пошта – безкоштовна доставка військовим: як скористатися послугою

Зараз ледь не у кожного українця є близькі, які воюють на передовій. Як скористатися безкоштовною доставкою Нової пошти для військових – читайте в матеріалі.

Чи дійсно Нова пошта безкоштовно доставляє посилки військовим

Нова пошта доставляє посилки для військових власним коштом. Програмою може скористатися кожен охочий.

Варто зазначити, що доставка не зовсім безкоштовна, а означає відправлення посилки за 1 грн. Тобто відправнику доведеться заплатити 1 грн за послуги.

Зараз дивляться

Ми зателефонували на гарячу лінію і поцікавилися, чи потрібні докази або документи, які доводять, що одержувач військовий. На гарячій лінії нам повідомили, що вся інформація у формі. Доказів не треба, але при повторному зверненні потрібен фото-звіт.

Як оформити безкоштовну доставку Новою Поштою для військових

Перед відправленням потрібно сфотографувати вміст посилки, щоб потім подавати звітність. Якщо ви збираєтеся користуватися послугою постійно, то варто протягом одного тижня після відправлення посилки надавати відповідний звіт.

– Звіт надається у відповідь на лист з промокодом. Туди потрібно прикріпити номер накладної, промокод, який був наданий на відправку, а також додати фотографію вмісту коробки, – зазначили на гарячій лінії.

Промокод на доставку діє тільки на прифронтові області:



Херсонська;

Донецька;

Запорізька;

Харківська;

Сумська;

Чернігівська;

Миколаївська;

Дніпропетровська.

Промокод діє до кінця поточного місяця, в який було отримано код.

Як скористатися послугою Нової пошти для безкоштовної доставки військовим

Важливо, що отримати промокод для відправки можна швидко та зручно. Однак його надають тільки для відправлень військовим. Можна залишити не більше від однієї заявки на тиждень, за якою буде надано промокоди:

для фізичних осіб – промокоди сумарною вагою не більш ніж 1 000 кг;

для неприбуткових організацій – промокоди сумарною вагою не більше від 5 000 кг.

Щоб безкоштовно відправити посилку військовим, скористайся покроковою інструкцією:

заповніть форму

вкажіть, для якого підрозділу доставка;

отримайте промокод протягом двох робочих днів.

Промокоди персоналізовані, використати їх може тільки відправник або отримувач вантажу.

Після отримання промокоду на власну електронну пошту (після заповнення форми та надання всіх необхідних документів, включно з власноруч написаною заявою), потрібно зайти у свій особистий кабінет на сайті Нової пошти. Там слід створити посилку і оформити її як звичайно, але на етапі оплати ввести отриманий промокод — ті цифри і літери, які надійшли вам у повідомленні. Обов’язково зробіть фото вмісту посилки, щоб мати змогу надати звіт Новій пошті.

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