Чи буде підвищуватися мінімальна зарплата у другій половині 2025 року

У 2025 році мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн на місяць або 48 грн на годину, згідно з законом Про Державний бюджет України на 2025 рік.

Варто зазначити, що у 2025 році з мінімальної заробітної плати (8 000 грн) вираховується податок на доходи фізичних осіб (1 440 грн), а також військовий збір (400 грн). Отже, мінімальна зарплата чистими становить 6 160 грн.

Чи буде підвищуватися мінімальна зарплата в другій половині 2025 року — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Чи буде підвищуватися мінімальна зарплата 2025

28 квітня 2025 року у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №13164-1, який передбачає поступове підвищення мінімальної заробітної плати.

Основна мета ініціативи — скоротити розрив між рівнем прожиткового мінімуму і мінімальною зарплатою. Як зазначається в пояснювальній записці до документа, наразі мінімальна зарплата становить лише 74,1% від фактичного прожиткового мінімуму.

З 1 липня 2025 року передбачалося запровадити мінімальну заробітну плату, яка б відповідала очікуваному фактичному прожитковому мінімуму для працездатного населення, аби скоротити наявний дисбаланс.

Законопроєктом пропонувалося:

з 1 липня 2025 року — поетапне збільшення розміру мінімальної зарплати

“мінімалка” мала б зрости до рівня фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (наприклад, станом на березень поточного року це було 10 800 грн).

Проте в травні цей законопроєкт не було підтримано. Наразі документ знято з розгляду.

Отже, підвищення мінімальної зарплати з 1 липня 2025 року не відбудеться. До кінця року показники мінімальної зарплати, скоріше за все, залишаться на рівні 2024 року.

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