Навчання за кордоном – атестат український: у МОН пояснили порядок визнання оцінок

Українські школярі, які навчаються за кордоном, тепер зможуть без зайвої бюрократії зарахувати свої оцінки в Україні. Кабмін затвердив Порядок визнання результатів навчання за межами країни.

Документ уперше на державному рівні прописує, як українські школи визнаватимуть табелі з іноземних закладів та суботніх або недільних українських шкіл за кордоном.

Визнання результатів освіти – порядок

Головна новація – це створення офіційного реєстру освітніх осередків за кордоном. Іноземні школи й центри, де викладають українознавчі предмети, подаватимуть заявку на верифікацію через електронну систему АІКОМ.

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Спільна комісія МОН і МЗС перевірятиме документи та вноситиме заклад до реєстру. Після цього оцінки, отримані в такому осередку, автоматично визнаватимуться в Україні, незалежно від того, чи навчався учень очно чи дистанційно.

Друга зміна стосується звичайних іноземних шкіл. Якщо учень має офіційний документ з оцінками, український заклад просто переводить їх у 12-бальну шкалу – контрольних робіт чи співбесід проводити не потрібно.

Те саме правило поширюється на неформальну освіту: результати занять у суботніх або недільних школах зараховують одразу, якщо ці осередки зареєстровані в реєстрі. В іншому разі школяр може пройти стандартне оцінювання вже вдома.

Заявки на верифікацію освітніх осередків почнуть приймати восени 2025 року на сайті МОН. Там же опублікують детальний алгоритм і критерії відбору.

Переваги освітніх нововведень

Нові правила дають змогу дітям навчатися за місцем проживання й одночасно залишатися у правовому полі української освіти. Повернувшись додому, учень одразу переходить у “свій” клас, отримує український документ про освіту й не витрачає рік на повторне проходження курсу.

Необхідність такого механізму закріпили зміни до закону Про повну загальну середню освіту, ухвалені у лютому 2025-го. Постанова уряду деталізує, як ці норми працюватимуть на практиці, і має полегшити життя тисячам українських школярів, які тимчасово навчаються за кордоном.

Джерело : Міносвіти

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