Росія почала запускати нові “білі” Шахеди з ШІ та радіокеруванням – АР

Російські війська почали використовувати вдосконалені версії іранських дронів-камікадзе Шахед, які обладнані новітніми технологіями – камерами, радіокерованими модулями та системами штучного інтелекту.

Про це інформує Associated Press.

Росія запускає модернізовані Шахеди

– Минулого тижня українські мисливці на дронів, які збирали уламки нічного штурму російських міст, знайшли зброю, яка виділялася з-поміж інших. Дрон мав удосконалену камеру, обчислювальну платформу на базі штучного інтелекту та радіозв’язок, що дозволяло оператору дистанційно керувати ним з Росії, – йдеться у статті.

Виявлений безпілотник також містив іранську технологію захисту від перешкод, що свідчить про активне залучення іноземних рішень у конструкцію цих дронів.

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На озброєнні російських сил зафіксовано появу так званих білих Шахедів – безпілотників із розширеним функціоналом, які здатні вражати як стаціонарні, так і рухомі цілі, включно з об’єктами критичної інфраструктури.

Нові Шахеди містять дорогі компоненти

Через високу вартість електронної начинки таких БпЛА, експерти припускають, що їх використовуватимуть здебільшого для точкових ударів.

Попередні модифікації Шахедів не мали можливості змінювати маршрут або націлюватись на рухомі об’єкти, що робило їх вразливішими для українських засобів протиповітряної оборони.

Нова версія дронів має радіоканал зв’язку, завдяки чому оператор може дистанційно керувати апаратом у реальному часі, навіть перебуваючи на території Росії.

Серед уламків нещодавно збитих дронів також виявлено багатоканальні антени китайського виробництва та модулі радіоелектронної боротьби (РЕБ), виготовлені в Ірані. Це вказує на гібридне походження нових дронів, що поєднують компоненти з різних країн.

Деякі експерти припускають, що частина модернізованих Шахедів може бути виготовлена не в Ірані, а на території Росії – зокрема, на виробничих потужностях заводу Алабуга.

Однак через високу ціну на складові частини, очікувати масового виробництва таких дронів поки не варто. Російська сторона, ймовірно, зосередиться на випуску дешевших аналогів під назвою Герань.

Попри вдосконалення, радіокеровані безпілотники залишаються вразливими до засобів РЕБ. Це зберігає за Україною потенційні можливості для ефективної протидії новій загрозі з неба.

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