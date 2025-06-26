Скільки статей в Конституції України: огляд структури Основного Закону

Конституція України — основний закон держави, який визначає її устрій, засади функціонування органів влади, права, свободи та обов’язки громадян.

Прийнята 28 червня 1996 року, Конституція закріплює принципи суверенітету, територіальної цілісності, поділу влади, верховенства права та народовладдя.

Зі скількох статей складається Конституція України, читайте в нашому матеріалі.

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Скільки розділів і статей в Конституції України

Конституція України складається із 15 розділів. Це головний закон держави, який визначає її устрій, систему органів влади, принципи взаємодії між ними, а також права і обов’язки громадян.

Конституція України: скільки статей та про що у них йдеться:

Конституція України складається зі 161 статті, які згруповано у 15 розділів, включно з прикінцевими та перехідними положеннями. Прийнята 28 червня 1996 року на п’ятій сесії Верховної Ради України II скликання, вона закріпила правові основи незалежної української держави.

Розділи I–XIV охоплюють 160 основних статей.

Розділ XV — “Перехідні положення” — становить статтю 161, яка складається з низки пунктів, що регулюють впровадження окремих норм у перехідний період.

Структура Конституції України:

Розділ I – Загальні засади (ст. 1–20) — визначає державний устрій, суверенітет, мову, символіку, столицю, правові принципи.

Розділ II – Права, свободи та обов’язки людини і громадянина (ст. 21–68) — найбільший за обсягом, фіксує основні права людини.

Розділи III–XIII (ст. 69–159) — присвячені формам народовладдя, структурі влади (парламент, президент, уряд, суди), прокуратурі, місцевому самоврядуванню, територіальному устрою тощо.

Розділ XIV (ст. 160) — Прикінцеві положення.

Розділ XV (ст. 161) — Перехідні положення, що містять норми про поетапне впровадження реформ, зокрема в судовій, адміністративній та правоохоронній сферах.

Короткий опис розділів та статей Конституції України

Уже з першого розділу закріплюються ключові засади: Україна проголошується суверенною, незалежною, демократичною, правовою державою. Територія є цілісною й недоторканною, а єдиною державною мовою — українська. У цьому ж розділі зафіксовано принцип поділу влади, місцеве самоврядування, державні символи та напрями зовнішньої політики.

Найбільший за обсягом другий розділ присвячено правам, свободам та обов’язкам людини і громадянина. У ньому закладено фундаментальні особисті, політичні, соціальні, економічні та культурні права. Зокрема, це право на життя, свободу, освіту, охорону здоров’я, працю, участь в управлінні державними справами. Також визначено обов’язки громадян — зокрема, повага до закону, сплата податків і захист Вітчизни.

Далі йдеться про вибори і референдуми, які визнано основними формами народовладдя. Закріплено принципи їх проведення, а також обмеження.

Що потрібно знати про Конституцію України

Окремі розділи присвячені Верховній Раді, Президенту та Кабінету Міністрів України. Розкриваються повноваження парламенту, порядок його роботи, механізми контролю.

Детально прописано функції та обов’язки Президента, включно з питанням припинення його повноважень. Щодо уряду — визначено його склад, компетенцію, а також роль у здійсненні виконавчої влади.

Структура прокуратури та судової влади описана в окремих розділах. Конституція передбачає незалежність судів, гарантії діяльності суддів, роль адвокатури, а також порядок організації Конституційного Суду, який займається тлумаченням Основного Закону.

Також до Конституції входять розділи, присвячені територіальному устрою України, статусу Автономної Республіки Крим, місцевому самоврядуванню, а ще — процедурам внесення змін до Конституції.

Розділи XIV і XV містять прикінцеві та перехідні положення. Саме в перехідних нормах часто визначається, як і коли мають набрати чинності зміни до тих чи інших статей, а також особливості впровадження реформ — зокрема, судової чи децентралізаційної.

Конституція України — це правовий каркас держави, в якому окреслено її базові цінності, організаційну структуру, а також права та гарантії для кожного громадянина.

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Джерело: Офіційне інтернет-представництво Президента України

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