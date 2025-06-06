Річниця підриву Каховської ГЕС: які наслідки екоциду та чи варто відбудовувати

6 червня 2023 року росіяни вчинили найбільший екоцид проти українського народу – підірвали греблю Каховської ГЕС, внаслідок чого вивільнилося мільйони тонн води, яка на своєму шляху зносила все. Навіть до другої річниці підриву Каховської ГЕС Україна не може оцінити колосальні збитки для природи та встановити, скільки людей загинуло. До речі, українське законодавство передбачає від 8 до 15 років арешту за злочин екоциду.

Факти ICTV розбиралися, які наслідки підриву Каховської ГЕС, що з територією водосховища та які прогнози відновлення Каховської ГЕС.

У 1950-х роках будівництво Каховського водосховища та ГЕС мало на меті втілити у життя задум Сталіна – Великий план перетворення природи. Радянська влада хотіла зробити з посушливих степів Півдня України родючі землі.

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Каскад ГЕС на Дніпрі

На річці Дніпро розташовані:

Київська ГЕС – перша сходинка Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, розташована за кілька кілометрів від Києва. Станом на вересень 2021 року потужність Київської ГЕС становила 440 МВт.

Канівська ГЕС – другий ступінь Дніпровського каскаду. ГЕС розміщується на заплаві правого берега Дніпра, біля північної околиці Канева. Станом на 2022 рік встановлена потужність Канівської ГЕС – 500 МВт.

Кременчуцька ГЕС – третя сходинка Дніпровського каскаду. Розташована ГЕС у місті Світловодськ. Загальна потужність становить 700,4 МВт.

Середньодніпровська ГЕС – четвертий ступінь Дніпровського каскаду. ГЕС зведено у місті Кам’янське Дніпропетровської області. Потужність на 2022 рік – 388 МВт.

Дніпровська ГЕС-1 і ГЕС-2 – п’ятий ступінь Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Розташовується у Запоріжжі. Встановлена потужність станції на січень 2022 року – 1578,6 МВт.

Каховська ГЕС – останній ступінь каскаду Дніпровських ГЕС. Розміщена біля Нової Каховки Херсонської області. Генерувальна потужність Каховської ГЕС становила 334,8 МВт.

Підрив Каховської ГЕС: збитки

Згідно зі звітом уряду України та ООН станом на 17 жовтня 2023 року, прямі збитки інфраструктурі та активам від підриву Каховської ГЕС оцінювалися у $2,79 млрд, а розмір збитків перевищив $11 млрд. Найбільше постраждали енергетичний і житловий сектор. За оцінками звіту, загальні потреби на відновлення й відбудови оцінили у $5,04 млрд.

На початку січня 2025 року міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук наголосила, що збитки внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції сягнули близько $14 млрд. За її словами, обсяг втрачених водних ресурсів можна порівняти з половиною запасів деяких африканських країн. Для України наразі дуже актуальною є проблема забезпечення водою постраждалі регіони.

У Міндовкілля повідомляли, що вода із водосховища після підриву Каховської ГЕС затопила щонайменше 600 кв. км територій. За розрахунками Держекоінспекції, збитки від підриву Каховської ГЕС довкіллю становлять понад 146 млрд грн.

За словами Світлани Гринчук, близько 30% природоохоронного фонду Херсонщини було затоплено й втрачено через підрив ГЕС.

Що думають херсонці про наслідки катастрофи на ГЕС

Фонд громади міста Херсон Захист 31 травня 2025 року провів опитування 400 респондентів, щоб визначити ставлення жителів Херсонщини до наслідків підриву Каховської ГЕС.

Так, з літа 2023 року кількість занепокоєних щодо наслідків екоциду значно зменшилася, хоча все одно це питання хвилює кожного четвертого опитаного жителя Херсону.

76% опитаних найбільш болючим екологічним наслідком вважають руйнування екосистеми Нижнього Дніпра. Щодо особистого впливу та особистих втрат, то 50% респондентів заявила про знищення дачних будинків, а 44% вказали на сильний психологічний стрес.

43% опитаних вважають що для того, щоб позбутися наслідків підриву Каховської ГЕС, знадобиться не менше 10 років. Лише 4% сказали, що вже не відчувають наслідки катастрофи.

Також херсонці відійшли від думки повного відновлення Каховської ГЕС і на сьогодні більше схиляються до будівництва нових гідротехнічних споруд із меншим масштабом затоплення. У 2025 році таку ідею схвалюють 63% опитаних. На 4% зросла частка тих, хто взагалі проти відбудови.

61% опитаних підтримують створення гідротехнічної інфраструктури (водозабори, дамби, зрошувальні системи). 53% виступають за створення національного парку або заповідника на місці колишнього водосховища.

Водночас 80% респондентів вважають, що держава не надає достатньої інформації щодо наслідків катастрофи на ГЕС.

Яке значення Каховської ГЕС для енергетики України

Хоча Каховська ГЕС була однією з найменш потужних гідроелектростанцій і може скластися враження про її малозначність – насправді все не так, наголосив у коментарі Фактам ICTV Андріан Прокіп, експерт з програми Енергетика аналітичного центру Українського інституту майбутнього.

За його словами, гідроелектростанції – це балансувальні потужності для енергосистеми. Вони дозволяють збалансувати виробництво, щоби задовольняти попит, який змінюється щохвилини.

– Треба розуміти, що в регіоні, де розташована Каховська ГЕС, розміщується дуже багато потужностей сонячної і вітрової генерації. А потужності, власне, потребують балансування. Інакше кажучи, ці балансувальні потужності – це дуже важливо для розвитку відновлювальної енергетики, – наголосив Андріан Прокіп.

Каховська ГЕС – відновлення

Експерт зауважує, що про відновлення Каховської ГЕС можна буде думати лише після деокупації Херсонської області та Півдня України. Тобто Україні важливо мати повний контроль на цій території, щоб гарантувати безпеку.

За його словами, із сучасними технологіями та за умови відповідного фінансування можна побудувати значно потужнішу гідроелектростанцію, аніж та, якою була Каховська ГЕС.

– Третє, дуже важливе питання, це ж було джерело постачання води, як для промислових споживачів, так і для сільського господарства. Десь – і для споживання питної води. Крім того, водосховище Каховської ГЕС безпосередньо було пов’язане з постачанням води для охолодження Запорізької АЕС, – зазначає Андріан Прокіп.

Тому, на його думку, після деокупації території є дуже великий сенс відновлення потужностей Каховської ГЕС. Хіба що на той момент з’являться певні технології дешевої акумуляції сонячної та вітрової електроенергії.

Але ж залишається питання постачання води для сільського господарства: для зрошування, для промислових потреб і для населення.

Чи можна Каховську ГЕС замінити сонячними панелями

Андріан Прокіп зауважує, що у такому разі треба буде збудувати дуже багато сонячних панелей, більш ніж потрібно, бо, наприклад, взимку сонце не таке продуктивне.

Чи можливо поступово відмовлятися від ГЕС

За словами вченого, у світі інтерес до гідроелектростанцій не падає. Він навів приклад, що болгарська Національна електроенергетична компанія (NEK) та румунська Hidroelectrica відроджують проєкт будівництва спільної гідроелектростанції на річці Дунай між містами Нікополь у Болгарії та Турну-Магуреле в Румунії.

До речі, консалтингова організація Coherent Market Insights прогнозує, що світовий ринок гідроенергетики продемонструє середньорічні темпи зростання на рівні 5,9% до 2030-го.

Крім того, гідропотужності розвивають в Африці, Китаї, Південній Америці.

Скільки коштуватиме відновлення Каховської ГЕС

Раніше в Укргідроенерго озвучували суму близько 1,2 мільярда доларів, а темпи відновлення – до 7 років.

Найперше, що там слід буде зробити, це провести розмінування та вивчення територій. Потім треба відбудовувати греблю, електростанцію.

– Звичайно, зараз складно сказати, якою буде ситуація через 7 років після деокупації цього регіону. Можливо, справді з’являться дешеві технології, які дозволять використовувати вітер і сонце, – наголосив експерт.

Головний плюс ГЕС – це здатність акумулювати електрику не на дві-три години, а на значно довший період, підсумував Андріан Прокіп.

Підрив Каховської ГЕС – наслідки для природи

Український еколог, експерт із заповідної справи та охорони біорізноманіття, директор Української природоохоронної групи Олексій Василюк у коментарі Фактам ICTV наголосив, що збитки від підриву Каховської ГЕС можна поділити на три блоки: стікання води з водосховища, затоплення територій і опріснення Чорного моря.

Усе це називається екоцидом – термін запропонували науковці ще у 70-х роках, зауважує Олексій Василюк.

Вся зона затоплення, а це близько 120 тисяч гектарів, була повністю змита. На перших островах після самої Каховської греблі рівень води піднявся на 12 метрів, розповів Олексій Василюк.

За його словами, тоді потік води змивав усе на своєму шляху – усі пам’ятають фото й відео в соцмережах, коли будинки, автівки та побутову техніку потім виносило на пляжі Одеської області.

Загинули сотні тисяч копитних і хижих тварин, птахів із гніздами, земноводних, плазунів. Загинула навіть риба, раки та прісноводні молюски з Дніпра, бо потрапили у солоне море.

– Загинули комахи і безліч дрібних організмів, яких навіть не видно неозброєним оком, але вони, наприклад, формують наші ґрунти. Саме завдяки дрібним мікроскопічним тваринам рослинні залишки перетворюються на ґрунт. І все це було знищено, – наголосив еколог.

Екологи припускають, що через таке підняття рівня води загинули сухостійкі рослини, занесені до Червоної Книги. Наприклад, береза дніпровська.

“Зелене море” замість водосховища

Багато хто говорив, що Каховське водосховище після спустошення залишиться замуленим і перетвориться на пустелю, але за рік там виріс молодий ліс.

З’явився він, бо вітри на початку червня розносили насіння дерев: здебільшого тополі та верби. Усе це проросло, тож тепер на місці водосховища густе “зелене море”. На півночі колишнього водосховища більше тополь, на півдні – більше верб.

Станом на сьогодні висота деяких дерев сягає 4,2 метра. Для екологів це досі загадка, говорить Олексій Василюк.

– Ми, біологи, добре знаємо, що так не буває. Спробуйте посадити дерево з насіння, ну, може до пів метра воно й доросте. Але все ж таки природа має механізми, з якими ми ніколи не стикалися. Природа має певні методи, як бути після великої води, – говорить еколог.

За його словами, ситуація могла б бути гіршою, якби росіяни вчинили цей теракт, наприклад, у лютому. Тоді навряд чи вся територія водосховища Каховської ГЕС була би вкрита рослинністю.

Каховське водосховище – це екоцид із минулого

Олексій Василюк не вважає чимось хорошим створення Каховського водосховища, бо це також був певний екоцид. У радянський час, коли це все планували, ніхто не застосовував екологічні знання.

За його словами, багато спроб людей підкорити собі природу з часом закінчувалися крахом. Згадати хоча б Аральське море, яке повністю висохло. Залишилися тільки каскад водосховищ в Україні та зрошення на Півдні.

Еколог наголошує, що зрошення з Каховського водосховища призвело до засолення ґрунтів. На його думку, ще 15-20 років їх можна було б використовувати, але потім довелося б покинути. Як це, наприклад, сталося зі зрошуваними землями в Узбекистані.

Як врятувати господарство на Півдні України

Олексій Василюк вважає, що доцільно було б застосовувати сучасні методи крапельного поливу, або ж змінити культури. Чи й узагалі перевести землі в пасовища.

– Економіка Півдня з водосховищем діятиме ще 15-20 років. Тому мені здається, що навіть не екологічний, а суто економічний вибір тут очевидний, – говорить еколог.

Європа рухається до ліквідації водосховищ

За його словами, в Європі набирає обертів тенденція ліквідації водосховищ – це є частиною міжнародної кліматичної політики. Адже через глобальне потепління триває активне випаровування з великих площ стоячої води. Наприклад, в Україні місцем найбільшого випаровування води було Каховське водосховище.

Україна поки що не є членом ЄС, проте прагне туди. То ж має підтримувати європейські цінності та політику.

Є сучасний документ – Цілі сталого розвитку, які підписав президент Володимир Зеленський. Є ще документ – Європейський закон про відновлення природи. Згідно з цим законом, до 2030 року близько третини всіх сільгоспземель Європи мають коштом бізнесу перевести у природні. Крім того, 25 тисяч кілометрів річок повинні бути звільнені від дамб.

За останні 10 років в країнах Євросоюзу ліквідували 6900 дамб. Країни цим активно переймаються, поки є можливість змінити кліматичну ситуацію.

Можна відновити економіку на Півдні без Каховського водосховища, зробити водопостачання, як у Кривому Розі з Кременчуцького водосховища. Там вона значно якісніша, говорить Олексій Василюк.

За його словами, такі міста, як Скадовськ, Генічеськ, Мелітополь без Каховського водосховища матимуть якіснішу воду, якщо вона йтиме водогонами, а не каналами, та ще половина якої випаровуватиметься дорогою.

– Тобто, навіть якщо просто провести воду їм просто з річища Дніпра, вона буде вже вдвічі якісніша. Ну, хіба це не класний аргумент? Удвічі краще, ніж було. Але цей варіант можливий за відмови від зрошення, а тут може бути багато незадоволених, – зауважує Василюк.

У жодній країні Західної та Північної Європи і близько немає таких великих водосховищ, тому їм нема що ліквідовувати, говорить еколог. Але якщо Україна грамотно побудує міжнародну комунікацію з державами-партнерами, то відновлення Великого Лугу можна буде подати як найбільший європейський проєкт зі звільнення річок.

Тобто Європа може допомогти Україні зробити цю територію кліматично стійкою і важливою ділянкою природи.

Масштабна загибель лісів на Півдні

До речі, одним із наслідків підриву Каховської ГЕС та затоплення стала масштабна загибель лісів на Півдні України. Того року за два тижні ліси вимокли, а тепер всихають.

Усі ліси, які були навколо міста Олешки, Голої Пристані, на Кінбурнській косі, або згоріли, бо лісові пожежі окупанти не гасять, або вимокли. А посадити нові ліси на піску в нинішньому кліматі не вийде. Остання масштабна пожежа на Кінбургській косі трапилася у 2006 році – після того згорілі ділянки ніхто так і не зміг відновити.

А в долині Дніпра самостійно відновлюється кліматично витривалий ліс. До речі, якщо поновлювати водосховище, то цей ліс доведеться знищити, наголошує Олексій Василюк.

Сонячні панелі замість ГЕС

Еколог наголошує, що немає ніякої гарантії, що росіяни не вдарять по інших наших гідроелектростанціях, тому відбудовувати вразливий сталінський проєкт – доволі нерозумно.

Олексій Василюк говорить, що разом із колегами якось підрахували, чи можна потужності Каховської ГЕС замінити сонячними панелями. Як виявилося, якщо сонячними панелями встелити лише 1% дна Каховського водосховища, то вони зможуть повністю компенсувати її потужність. А 7% площі Каховського водосховища компенсують всі наші ГЕС на Дніпрі.

Козацька спадщина Великого Лугу

Ще рік тому термін Великий Луг значна більшість українців навіть ніколи й не чула. Це природна та історична територія України, на якій свого часу було сім козацьких січей: Кам’янська, Нова Січ, Чортомлицька, Микитинська, Базавлуцька, Томаківська та на острові Мала Хортиця.

У 1950 році влада розпочала грандіозний проєкт – будівництво Каховської ГЕС. Електростанцію споруджували ціною затоплення Великого Лугу. З довколишніх сіл людей виселяли, змушували покидати все, що вони наживали важкою працею роками. Це стало ще однією великою трагедією для українців, яку спричинила радянська влада.

Український кінорежисер Олександр Довженко у своїй повісті Поема про море написав:

Цей сон переходить у дійсність майже непомітно. Всю зиму підіймалися води Дніпра, заливаючи плавні, озера… Весь Дніпровський Низ від Запоріжжя до Каховки зразу став невпізнанним. Пішов під воду великий Запорозький Луг, потонули навіки старі хрести на дідівських кладовищах. Щезли ріки Підпільна, Скорбна.

Разом із людськими поселеннями на довгі 70 років під воду пішла й уся козацька спадщина.

Тепер є шанс знову почати досліджувати те, що колись Радянський Союз так хотів стерти з нашої пам’яті.

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