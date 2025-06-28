Patriot, санкції та мирні переговори: Зеленський розповів про зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський назвав дуже хорошою зустріч із Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі 25 червня.

Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції із президентом Польщі Анджеєм Дудою у Києві.

Зустріч Зеленського з Трампом на саміті НАТО

– Із президентом Трампом була хороша зустріч. Спектр тем для обговорення був якнайширшим, – наголосив глава держави.

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За його словами, говорили про системи протиповітряної оборони ЗРК Patriot, які потрібні Україні для захисту неба. Також обговорили кроки, пов’язані з перемовним процесом щодо миру для України. А ще серед тем був санкційний напрям.

– Мені здається, дух самої розмови був продуктивним. Тому це хороший сигнал, – зауважив президент Зеленський.

Продовження діалогу

За словами Зеленського, після зустрічі із Трампом на саміті НАТО в Гаазі домовилися про подальші діалоги між міністрами оборони США та України Пітом Гегсетом і Рустемом Умєровим. Також будуть контакти між держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

– Далі ми домовилися, що на своєму рівні спілкувамутьтися міністри оборони, держсекретар і міністр закордонних справ, голова мого офісу, а також його колеги від американської сторони. З економічних питань – наша перша віцепрем’єрка, там секретар Бессент і ще є деякі колеги-американці, – підсумував президент Зеленський.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зауважив, що Дональд Трамп зацікавився досягненнями України у виробництві зброї.

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