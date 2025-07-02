Тема військової допомоги: до МЗС запросили тимчасового повіреного у справах США

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель був запрошений до Міністерства закордонних справ України. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Затримка поставок оборонної підтримки США – серед ключових тем

Зазначається, що заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца подякувала американські стороні за усю підтримку, яку надавали із початку повномасштабного вторгнення Росії.

Однак вона наголосила, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України “лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру”.

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– Росія не лише відкидає повне та безумовне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня, але і продовжує посилювати повітряний терор проти українських міст і громад, вбивства цивільних людей, атаки на полі бою, – нагадала заступниця міністра.

У відомстві додали, що в умовах, які наразі склалися, “критично важливе посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора”.

– Сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США, які сприятимуть пошуку взаємовигідних рішень для посилення обороноздатності нашої держави, збільшення тиску на Росію для просування мирних зусиль, – резюмували в міністерстві.

Нагадаємо, в травні США схвалили експорт зброї Україні на $50 мільйонів.

Джерело : МЗС

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