Прив’язали до мотоцикла: Лубінець розповів про страту росіянами військового ЗСУ

Росія вкотре порушила норми міжнародного гуманітарного права та положення Женевських конвенцій. В соцмережах з’явилося відео ймовірної страти українського військового, якого росіяни прив’язали до мотоцикла і тягнули дорогою.

Про черговий злочин окупантів повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Росіяни ймовірно стратили українського військового

– Це демонстративна жорстокість і черговий воєнний злочин РФ. Відправив офіційні листи до ООН та МКЧХ. Росія діє як держава-терорист. І за кожен злочин має понести справедливу відповідальність, – написав Лубінець.

Омбудсмен закликав українців повідомляти про будь-які випадки порушень прав громадян України, зокрема – щодо можливих страт військовополонених.

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Надати інформацію можна через гарячу лінію Уповноваженого: 0800 50 17 20.

Лубінець наголосив, що такі свідчення мають критичне значення – вони допоможуть встановити правду, документувати воєнні злочини, ініціювати належну правову реакцію та притягнути винних до відповідальності відповідно до міжнародного та українського законодавства.

Нагадаємо, у квітні речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував відео, оприлюднене агенцією Associated Press, на якому зафіксовано страту чотирьох українських полонених, здійснену військовими РФ.

Тихий заявив, що подібні злочини свідчать, що Україна має справу не з армією, а зі звірами.

Страти українських військовополонених – частина системної політики Росії. З початку повномасштабного вторгнення до квітня 2025 року задокументовано щонайменше 245 випадків убивств українських полонених.

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