Ускладнює операції РФ у напрямках Покровська і Торецька: Сили оборони уразили пункт управління ворога

Сили оборони України успішно завдали удару по пункту управління 8 загальновійськової армії Збройних сил Росії на тимчасово окупованій території Донецької області.

Удар по пункту управління армії РФ у Донецькій області 30 червня

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили цю інформацію. Там уточнили, що удар завдано в понеділок, 30 червня.

– Уражено! На цей час втрати противника уточнюються, – йдеться у повідомленні.

Проте у Генштабі ЗСУ наголосили, що цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька.

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У Генштабі пообіцяли, що Сили оборони України надалі послідовно руйнуватимуть систему управління та зв’язку Збройних сил Росії.

Там наголошують, що Україна продовжує боротьбу, поки всі російські війська не будуть виведені з території нашої держави, не буде встановлено справедливий та тривалий мир.

Нещодавно джерела СБУ підтвердили Фактам ICTV, що внаслідок спільної операції з ССО ЗСУ знищено два російські винищувачі Су-34 та ще два літаки пошкоджено на аеродромі Маринівка у Волгоградській області РФ.

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