Наводили удари по Одесі: СБУ викрила лікарку і залізничника, які працювали на РФ

Служба безпеки України затримала двох агентів російської воєнної розвідки, які передавали ворогу координати для ракетних ударів по позиціях українських військ на півдні країни.

Працювали на ворога

За матеріалами справи, розвіддані збирала 61-річна лікарка-реабілітолог, яка працювала з українськими військовими.

Під час лікування вона випитувала інформацію про розташування підрозділів Сил оборони та залучила до протиправної діяльності 36-річного знайомого — колишнього працівника Укрзалізниці.

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Чоловік отримував інструкції безпосередньо від кадрового офіцера ГРУ. Серед головних цілей, які ворог наказував виявляти, — позиції української ППО, резервні командні пункти, а також вантажні ешелони ЗСУ.

Для цього шпигуни мали дістати графіки руху військових поїздів та геолокації їхніх зупинок на транзитних станціях.

Пара обходила місто та околиці, знімаючи на телефон об’єкти, які могли стати мішенями для російських обстрілів.

Завдяки кіберфахівцям СБУ вдалося задокументувати кожен крок зловмисників. Обох затримано за місцем проживання.

Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

На час слідства обидва агенти перебувають під вартою без права внесення застави. У разі доведення провини їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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