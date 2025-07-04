Вибухи в Куп’янську: снаряд поцілив біля магазину, є загибла та поранені

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про нові вибухи у Куп’янську у п’ятницю, 4 липня.

Наслідки атаки по Куп’янську

Зазначається, що російський снаряд поцілив просто прямо по центральній частині міста, біля магазину.

В результаті загинула 55-річна жінка, також зазнали вибухових поранень ще двоє людей – 56-річний чоловік і 61-річна жінка.

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– Постраждалих госпіталізували, медики стабілізують їхній стан, – додав голова ОВА.

Нагадаємо, 2 липня в Куп’янському районі Харківщини також сталися вибухи. Тоді у місті був поранений і загиблий.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Харківська ОДА

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