Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Вибухи в Куп’янську: снаряд поцілив біля магазину, є загибла та поранені
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про нові вибухи у Куп’янську у п’ятницю, 4 липня.
Наслідки атаки по Куп’янську
Зазначається, що російський снаряд поцілив просто прямо по центральній частині міста, біля магазину.
В результаті загинула 55-річна жінка, також зазнали вибухових поранень ще двоє людей – 56-річний чоловік і 61-річна жінка.
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– Постраждалих госпіталізували, медики стабілізують їхній стан, – додав голова ОВА.
Нагадаємо, 2 липня в Куп’янському районі Харківщини також сталися вибухи. Тоді у місті був поранений і загиблий.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Харківська ОДА
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