Вибухи на Харківщині: у Куп’янському районі є загиблий та поранений

Вибухи у Харківській області пролунали у ніч проти 2 липня – ворожі безпілотники атакували сам Харків та два населені пункти у Куп’янському районі.

Вибухи у Харківській області сьогодні: наслідки

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, РФ завдала удару по селу Борівське Куп’янського району 5 БпЛА типу Герань-2.

Внаслідок вибухів спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства.

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Площа пожежі, яка наразі локалізована, сягнула 800 кв. м.

На жаль, тут є загиблий та поранений.

Крім того, у селі Волоська Балаклія Куп’янського району через удар ще п’яти дронів типу Герань горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства.

Пожежу вже ліквідовано, обійшлося без постраждалих.

Наслідки вибухів у Новобаварському районі Харкова

Крім того, цієї ночі ворожі дрони також атакували Харків. У Новобаварському районі міста зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі – пошкоджено офісні приміщення та СТО.

Пожежу на площі близько 300 кв. м локалізовано.

У прилеглих будинках – вибиті шибких. На щастя, без постраждалих.

На місці працюють підрозділи ДСНС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 225-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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