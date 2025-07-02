Вибухи на Харківщині: у Куп’янському районі є загиблий та поранений
Вибухи у Харківській області пролунали у ніч проти 2 липня – ворожі безпілотники атакували сам Харків та два населені пункти у Куп’янському районі.
Вибухи у Харківській області сьогодні: наслідки
Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, РФ завдала удару по селу Борівське Куп’янського району 5 БпЛА типу Герань-2.
Внаслідок вибухів спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства.
Площа пожежі, яка наразі локалізована, сягнула 800 кв. м.
На жаль, тут є загиблий та поранений.
Крім того, у селі Волоська Балаклія Куп’янського району через удар ще п’яти дронів типу Герань горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства.
Пожежу вже ліквідовано, обійшлося без постраждалих.
Наслідки вибухів у Новобаварському районі Харкова
Крім того, цієї ночі ворожі дрони також атакували Харків. У Новобаварському районі міста зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі – пошкоджено офісні приміщення та СТО.
Пожежу на площі близько 300 кв. м локалізовано.
У прилеглих будинках – вибиті шибких. На щастя, без постраждалих.
На місці працюють підрозділи ДСНС.
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