Ніякого прогресу: Трамп про розмову з Путіним на тлі нічного обстрілу України

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить прогресу в перемовинах із Володимиром Путіним щодо припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Трамп про розмову з Путіним

У четвер, 3 липня, Дональд Трамп майже годину говорив телефоном із російським диктатором.

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– У нас була розмова. Це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, зокрема про Іран, а також про, як ви знаєте, війну з Україною. Я цим незадоволений, – сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих досягнень у питанні припинення війни, він наголосив, що “сьогодні взагалі не досяг жодного прогресу з ним”.

Під час розмови з Трампом Володимир Путін озвучив чергові звинувачення та вчергове відмовився від реального припинення війни.

Він заявив, що Росія “не відмовиться від усунення всіх першопричин конфронтації, які виникли”.

Обстріл України 4 липня

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Україну за весь час повномасштабної війни.

Ворог випустив по Україні щонайменше 550 повітряних цілей.

З яких понад 330 — це дрони-камікадзе типу Шахед, виготовлені за іранською технологією.

Також були застосовані ракети, включно з балістичними.

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