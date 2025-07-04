Ніякого прогресу: Трамп про розмову з Путіним на тлі нічного обстрілу України
Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить прогресу в перемовинах із Володимиром Путіним щодо припинення вогню в Україні.
Про це повідомляє CNN.
Трамп про розмову з Путіним
У четвер, 3 липня, Дональд Трамп майже годину говорив телефоном із російським диктатором.
– У нас була розмова. Це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, зокрема про Іран, а також про, як ви знаєте, війну з Україною. Я цим незадоволений, – сказав Трамп.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих досягнень у питанні припинення війни, він наголосив, що “сьогодні взагалі не досяг жодного прогресу з ним”.
Під час розмови з Трампом Володимир Путін озвучив чергові звинувачення та вчергове відмовився від реального припинення війни.
Він заявив, що Росія “не відмовиться від усунення всіх першопричин конфронтації, які виникли”.
Обстріл України 4 липня
Нагадаємо, у ніч проти 4 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Україну за весь час повномасштабної війни.
Ворог випустив по Україні щонайменше 550 повітряних цілей.
З яких понад 330 — це дрони-камікадзе типу Шахед, виготовлені за іранською технологією.
Також були застосовані ракети, включно з балістичними.