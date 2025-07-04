Комбінована атака на Україну 4 липня була рекордною за кількістю Шахедів – Ігнат

Сьогоднішня повітряна атака на Україну була рекордною – росіяни запустили 550 цілей, з яких понад 330 – це ударні БпЛА типу Шахед. Усі складові протиповітряної оборони активно працювали над збиттям ворожих цілей.

Про це в ефірі Єдиних новин журналістці Яні Брензей наголосив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Комбінована атака на Україну 4 липня

Юрій Ігнат зауважив, що сьогодні вночі на Україну летіло 550 повітряних цілей, з яких понад 330 ударних Шахедів.

Зараз дивляться

– Величезна кількість, це антирекорд для нас. На жаль, противник атакує великою кількістю БпЛА. 550 повітряних цілей загалом і понад 330 саме ударних Шахедів. Це найбільша кількість, яку ворог застосовував за одну атак, – сказав речник Повітряних сил.

Сили оборони перехопили чимало ворожих цілей вогневими засобами, також є локаційно втрачені – це дрони імітатори, які росіяни використовують одночасно із Шахедами, наголосив Юрій Ігнат.

За його словами, на жаль, з 11 ракет (Кинджал, Іскандер-М/KN-23 та Іскандер-К) вдалося знищити лише дві, а саме ракети Іскандер-К.

Речник Повітряних сил навів статистику збиття російських ракет за червень. Так, минулого місяця протиповітряній обороні вдалося перехопити із 17 Кинджалів лише 8 ракет, понад 150 крилатих ракет і десятки балістичних ракет Іскандер-М.

За його словами, інколи вдається перехоплювати понад 50% ворожих ракет, інколи це не вдається – на що є свої зрозумілі причини.

– Для того, щоб захистити таке місто як Київ однієї батареї Patriot замало… Радари Patriot мають певний радіус дії, тобто вони “бачать в один бік”. І для того, щоб прикривати велике місто, таке як Київ, потрібно декілька таких систем ППО, – наголосив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил зауважив, що під час масованих ворожих атак на Україну наші Сили оборони використовують усі наявні засоби, це і: авіація, зенітно-ракетні війська Повітряних сил, ППО Сухопутних військ.

– ППО сухопутних військ – є надзвичайно важливою складовою, адже вони відпрацьовують саме по ударних дронах. Також працюють засоби РЕБ. Мобільні вогневі групи дають серйозний відсоток збиття дронів, – наголосив Юрій Ігнат.

За його словами, ворог атакує на різних висотах, тому для нашої оборони дуже потрібні мобільні вогневі групи, адже вони дають серйозний.

Крім того, дуже ефективні й оператори дронів-перехоплювачів. На сьогодні знищено десятки і десятки дронів саме цим способом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.