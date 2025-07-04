Демонстративно значний та цинічний удар: Зеленський про атаку Росії на Україну

У ніч проти 4 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Україну за весь час повномасштабної війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський зазначивши, що атака була “демонстративно значною та цинічною”, і наголосив на необхідності рішучої реакції світу.

Зеленський про атаку на Київ 4 липня

За словами президента, ворог випустив по Україні щонайменше 550 повітряних цілей, з яких понад 330 — це дрони-камікадзе типу Шахед, виготовлені за іранською технологією. Також були застосовані ракети, включно з балістичними.

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– Зараз іще триває гасіння пожеж та розбір завалів після чергового російського удару. Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний, – заявив Зеленський.

Президент звернув увагу на те, що сигнал повітряної тривоги пролунав майже одночасно з медіаобговоренням телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

– Росія вкотре демонструє, що не має наміру закінчувати війну й терор, – наголосив він.

Найбільший удар прийшовся по Києву, де повітряна тривога тривала до близько 9-ї ранку. За його словами це була жорстка та безсонна ніч.

Збройні Сили України продемонстрували високу ефективність у захисті столиці – 270 повітряних цілей були знищені, ще 208 дронів подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Вперше на широкому рівні почали застосовуватися дрони-перехоплювачі, які вже продемонстрували десятки успішних збиттів.

– Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст. І дуже важливо, щоб зберігалася підтримка партнерів у захисті від балістики. Петріоти й ракети для них є реальними захисниками життя, – наголосив президент.

Президент наголосив, що єдиний ефективний шлях зупинити агресора – це посилення міжнародного тиску.

– І все це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. І це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів, – наголосив він.

Станом на ранок відомо про щонайменше 23 поранених, яким надається необхідна допомога.

Відзначається велика кількість місць падіння уламків, а також наявність прямих влучань.

Окрім столиці, удар зачепив ще низку регіонів: Дніпровську, Сумську, Харківську, Чернігівську та Київську області.

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