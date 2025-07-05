Вибухи на Хмельниччині: дрони летіли в напрямку Старокостянтинова

Вибухи у Хмеьницькій області пролунали вранці 5 липня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ударних БпЛА.

Вибухи у Хмельницькій області сьогодні – що відомо

Про звуки вибухів у Хмельницькій області, зокрема, у Старокостянтинові, повідомляють очевидці.

Чекаємо на офіційне підтвердження з боку представників місцевої влади.

Зараз дивляться

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Хмельницької області, і Стаконстянтикова, зокрема.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 228-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.