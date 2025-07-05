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Вибухи на Хмельниччині: дрони летіли в напрямку Старокостянтинова
Вибухи у Хмеьницькій області пролунали вранці 5 липня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ударних БпЛА.
Вибухи у Хмельницькій області сьогодні – що відомо
Про звуки вибухів у Хмельницькій області, зокрема, у Старокостянтинові, повідомляють очевидці.
Чекаємо на офіційне підтвердження з боку представників місцевої влади.
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Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Хмельницької області, і Стаконстянтикова, зокрема.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 228-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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