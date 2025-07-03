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Шахраї маскуються під офіційні Telegram-боти банків, щоб зняти гроші з рахунків

шахрайство в Телеграмі
Фото: Pixabay

У мережі активізувалися шахраї, які маскуються під офіційні Telegram-боти банків і держустанов. Їхня мета — викрасти дані платіжних карток і зняти гроші з рахунків.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Як працюють шахраї в мережі

Зловмисники копіюють логотипи та оформлення справжніх ботів, підміняють назви банків або сервісів із незначною орфографічною різницею, використовують фейкові галочки верифікації.

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Далі розсилають повідомлення про грошову допомогу або виплати з проханням перейти в бот і ввести банківські дані, що призводить до зняття грошей з рахунків.

Де знайти офіційні чат-боти

У Держспецзв’язку закликали спілкуватися з банками тільки через офіційні сайти, додатки або гарячу лінію і не вводити банківські дані в невідомих Telegram-ботах.

Офіційні чат-боти різних банків і держустанов можна знайти на офіційних сайтах.

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Джерело: Центр протидії дезінформації

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