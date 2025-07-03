Шахраї маскуються під офіційні Telegram-боти банків, щоб зняти гроші з рахунків
У мережі активізувалися шахраї, які маскуються під офіційні Telegram-боти банків і держустанов. Їхня мета — викрасти дані платіжних карток і зняти гроші з рахунків.
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.
Як працюють шахраї в мережі
Зловмисники копіюють логотипи та оформлення справжніх ботів, підміняють назви банків або сервісів із незначною орфографічною різницею, використовують фейкові галочки верифікації.
Далі розсилають повідомлення про грошову допомогу або виплати з проханням перейти в бот і ввести банківські дані, що призводить до зняття грошей з рахунків.
Де знайти офіційні чат-боти
У Держспецзв’язку закликали спілкуватися з банками тільки через офіційні сайти, додатки або гарячу лінію і не вводити банківські дані в невідомих Telegram-ботах.
Офіційні чат-боти різних банків і держустанов можна знайти на офіційних сайтах.
Джерело: Центр протидії дезінформації